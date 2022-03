A costa de si les cúpules de patronal i sindicats aconsegueixen tancar un nou acord salarial per als pròxims anys, sector a sector els negociadors van tancant nous convenis col·lectius en els quals l’impacte de l’escalada inflacionista ja és manifest. Segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball, els convenis signats fins a febrer acumulaven un increment salarial mitjà del 2,3%. En tot just tres mesos aquest percentatge ha escalat vuit dècimes, perquè al desembre tancava l’any en el 1,5%. Pesi a l’increment registrat en aquests últims mesos, la tònica majoritària és que els treballadors continuen perdent poder adquisitiu. Concretament, vuit de cada 10 treballadors coberts per conveni van tenir una pujada salarial per sota dels actuals nivells de l’IPC, actualment en el 7,4% i pujant, així com de la inflació subjacent, la que resta l’impacte de l’energia i està entorn al 3%.

La pandèmia, primer, i l’escalada inflacionista, després, estan llastrant la negociació col·lectiva a Espanya. A dades de febrer d’enguany s’han renovat convenis que cobreixen a un total de 4,3 milions de treballadors. En el mateix mes del 2019 aquesta xifra ascendia a 6,2 milions de persones. La falta d’un acord marc que guiï les converses sector a sector i empresa a empresa provoca que costi més tancar acords i l’actual context inflacionista dificulta encara més aquest entesa entre sindicats i patronals.