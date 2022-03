Les agències de viatges espanyoles requereixen ajudes urgents per superar la crisi més greu que ha registrat el sector. La patronal Acave ha informat aquest divendres que ha mantingut una reunió amb el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social per demanar la ràpida activació del mecanisme RED d’aplicació d’expedients temporals de regulació d’ocupació per a les agències de viatges com a única via per alleugerir l’impacte de l’aturada de la mobilitat internacional.

En la reunió s’ha demanat que s’aprovin aquests ertos sectorials amb màxima urgència, perquè les agències de viatges puguin aplicar-los a partir de l’1 d’abril i es puguin continuar adaptant als canvis que ha comportat la pandèmia per evitar que tanquin més empreses. Acave, que agrupa 450 agències, ha plantejat al Govern que les agències de viatges han sigut el sector que més ha patit la crisi motivada per la pandèmia, ja que ha patit una pèrdua aproximada de 15.000 llocs de treball i té un 28% de treballadors en erto, ja sigui total o parcial. A tot això s’ha de sumar que la recuperació, que es preveia progressiva fins al 2024, s’ha vist afectada un altre cop per la guerra d’Ucraïna. El president d’Acave, Martí Sarrate, i el ministre de la Seguretat Social, Israel Arroyo, han tractat la crítica situació que està vivint aquest sector i la «imperiosa necessitat» que el Consell de Ministres activi el mecanisme RED perquè les agències de viatges puguin acollir-se a aquests nous ertos a partir de l’1 d’abril. Acave ha posat especial èmfasi en la formació per a pimes i micropimes, que són les que pateixen més dificultats.