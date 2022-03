PIMEC va mantenir ahir una reunió amb la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, on va exposar la situació actual de les pimes catalanes del sector agroalimentari i va destacar que existeix un greu problema d’abastiment de primeres matèries bàsiques, com cereals, pinsos, olis i fertilitzants, entre d’altres. Això repercuteix en un augment dels preus, que ja es venien incrementant des de finals del 2020. En aquest sentit, els membres de la patronal han posat com a exemple que el preu internacional dels fertilitzants ja havia crescut el 2021 un 251,7%.