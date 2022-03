asdasd asasd asdasdas das

Ja reunió d’ahir va ser la primera vegada que dos alts representants dels governs d’Ucraïna i Rússia es trobaven cara a cara després de l’inici de la invasió russa a Ucraïna. Dmitre Kuleba i Sergei Lavrov, ministres d’Exteriors ucraïnès i rus, tenien la missió de desencallar unes negociacions transcorregudes a Bielorússia.

Però les converses a Antalya, sota la mediació turca, van fracassar. «Hem fet el màxim per trobar una solució diplomàtica a la crisi humanitària que viuen els ucraïnesos. Hem vingut aquí per aconseguir un corredor humanitari per a la ciutat assetjada de Mariúpol i un alto el foc real. Per desgràcia, el ministre Lavrov només ha vingut a escoltar; sense cap agenda», va dir Kuleba, després de la reunió. Alhora, Lavrov culpava Occident de «crear un perill a la regió que seguirà durant anys donant armes a Ucraïna i els seus mercenaris».