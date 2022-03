El Santander va guanyar 8.124 milions d’euros el 2021, el seu benefici més elevat des del 2011 i que contrasta amb les pèrdues de 8.771 milions que va patir el 2020 després que la pandèmia l’obligués a rebaixar la valoració de diverses filials i a reduir els seus drets al menor pagament d’impostos (actius fiscals diferits) amb un cost de 12.500 milions. La xifra ha estat per sobre de les expectatives dels inversors, que preveien uns guanys una mica inferiors als 8.000 milions.

El principal motor de la millora dels resultats ha sigut la forta caiguda de les provisions per fer front a futures pèrdues de valor i impagaments dels actius (-37%, fins als 7.436 milions), després de l’esforç extraordinari realitzat per tots els bancs el 2020 per protegir-se davant la incertesa sobre l’impacte que tindria la covid. De fet, el grup presidit per Ana Botín ha destinat 750 milions dels 2.500 que havia reservat en aquesta guardiola anticovid a millorar el resultat del 2021, ja que les economies on operen han crescut més del que esperava.

L’altre factor fonamental que ha provocat la millora dels resultats és l’augment de l’activitat, amb un creixement del crèdit del 4% i dels dipòsits del 6%. Això va permetre que els ingressos creixessin un 4,8%, fins als 46.404 milions, fet que va ser compatible amb un menor augment de les despeses (1,3%, als 21.415 milions).

El tercer element va ser el menor pagament de l’impost de societats (4.894 milions, -13,1%) malgrat l’augment del benefici, una caiguda relativa internanual provocada per l’abonament tributari extraordinari de 2.500 milions que va haver de realitzar l’any passat al reconèixer que no podria aprofitar en el futur part dels seus drets al menor pagament d’impostos.