«La sèrie c de Typeform és només el començament». El conseller delegat de l’empresa de ‘software’ amb seu a Barcelona, Kim Lecha, titula una carta publicada en el blog de la companyia amb tota una declaració d’intencions: «Estem increïblement orgullosos de la història que hem escrit fins ara i ja estem plenament centrats en el següent capítol», indica. Aquesta propera fase passa per una ronda de finançament de 135 milions de dòlars (uns 123 milions d’euros) que la companyia acaba de collir d’inversors ja presents en el seu capital com General Atlantic, Index Ventures i Point Nine Capital, entre d’altres, i de nous socis com Top Tier Capital Partners, GP Bullhound i Teamworthy Ventures. L’operació, que gairebé quadruplica el volum de l’última ronda que havia tancat l’empresa, l’ha liderat el fons belga Sofina.

Aquesta nova injecció de capital implica, a més, que la valoració de l’empresa se situa en 935 milions de dòlars (850 milions d’euros aproximadament), xifra que deixa Typeform a 65 milions de la categoria d’‘unicorn’, que és com es coneix les tecnològiques valorades en més de mil milions de dòlars. En aquest grup ja figuren altres firmes catalanes com Glovo, Wallbox i <strong>Travelperk</strong>, l’última a incorporar-s’hi. Amb seu a Barcelona i fundada el 2012 per Robert Muñoz i David Okuniev, Typeform és una empresa que desenvolupa ‘software’ perquè les empreses connectin millor amb el seu públic: ofereix, sobretot, formularis, qüestionaris i enquestes. Amb aquesta última inversió de capital, la companyia pretén accelerar el desenvolupament de productes, incorporar més noves tecnologies i ampliar plantilla. «Estem agraïts pel suport i l’orientació que ens aporten els nostres inversors a mesura que continuem construint solucions robustes, expandint el nostre equip global i ajudant els clients a connectar amb les seves audiències i a incrementar els seus negocis al permetre experiències més immersives i dirigides per humans», afirma Lecha en un comunicat. Triple d’ingressos «El vertiginós canvi dels consumidors en els canals digitals i la importància cada vegada més gran que tenen les marques natives digitals estan obligant a construir eines per tenir una relació més pròxima amb el client», analitza el director de Sofina, Benjamin Sabatier. «Les solucions conversacionals de Typeform generen índexs de resposta més alts i brinden perspectives més riques per millorar l’experiència dels consumidors», explica Sabatier. En el seu comunicat, de fet, la companyia destaca que ja hi ha més de 125.000 negocis que utillitzen les seves tecnologies i que en total generen 500 milions d’interaccions cada any amb elles. D’acord amb aquest balanç, Typeform ha triplicat els seus ingressos fins als 70 milions de dòlars (63 milions en euros) des de 2018. La seva plantilla també és el doble de gran que la de llavors, ja que té 450 treballadors que es reparteixen entre Barcelona i San Francisco.