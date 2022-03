La reforma del sistema de cotització dels autònoms que s’està negociant des de fa setmanes preveu que els treballadors per compte propi cotitzin pels seus ingressos reals, entre altres coses perquè puguin tenir accés a la mateixa protecció social que els assalariats. Amb el sistema actual, pel qual els autònoms trien la base de cotització (i solen escollir la més reduïda durant bona part de la vida laboral), el que aporta poc a la Seguretat Social durant la seva carrera després té unes prestacions correlativament exigües, singularment la de jubilació. Un nou estudi de l’organització d’autònoms UPTA posa xifres a aquesta diferència, i les seves dades mostren que la pensió dels autònoms és un 40,6% més baixa que la dels treballadors per compte aliè.

En concret, en una anàlisi feta a partir de les dades oficials del Ministeri d’Inclusió, mentre que la pensió mitjana de jubilació dels treballadors inclosos al Règim General de la Seguretat Social (el que acull la majoria dels assalariats) era el 2021 de 1.335,19 euros al mes, la dels inscrits al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) era de 792,94 euros mensuals. Una diferència que ha anat evolucionant amb el temps (fa una dècada, el 2011, la bretxa era del 45,13% entre els 1.136,03 euros mensuals de la pensió de jubilació mitjana dels assalariats i els 623,34 de la dels autònoms), però només s’ha reduït en 4,52 punts en els darrers deu anys, i sempre ha estat en els 500 euros mensuals de diferència.

Més diferència en els homes

Les diferències afecten homes i dones, encara que en el cas dels homes la bretxa entre treballadors per compte propi i empleats per compte aliè és més àmplia perquè els salaris més grans dels assalariats homes respecte la base mínima del RETA magnifica les diferències en protecció social; en xifres absolutes, en canvi, es constata que les percepcions per jubilació de les dones són sensiblement inferiors tant en un cas com en l’altre. Així, els homes assalariats reben una pensió de jubilació un 40,7% més gran que la dels homes autònoms (1.496,05 euros al mes davant de 887,63 euros), i la de les assalariades és un 38% més gran que la de les autònomes (1.064,72 euros al mes davant de 659,72 euros). La bretxa de gènere en les pensions de jubilació dins del mateix RETA arriba al 25,7%: les autònomes reben una prestació que és gairebé 228 euros al mes inferior a la dels autònoms.

Si en comptes de fixar-nos només en la pensió de jubilació s’amplia la perspectiva al conjunt de prestacions, les bretxes romanen: la diferència global entre el règim general i el d’autònoms arriba al 37,2% (422,17 euros de diferència al mes), bretxa que per als homes és del 38,9% i per a les dones del 22,8%. Entre els autònoms i les autònomes la diferència és del 27,1%.