La Comissió Europea presentarà en les properes setmanes «opcions per limitar l’efecte contagi de la pujada dels preus del gas en els preus de l’electricitat», va anunciar la presidenta de l’executiu comunitari, Ursula von der Leyen, en la clausura de la cimera de Versalles. Aquestes declaracions reforcen les esperances del Govern espanyol que la UE adopti un mecanisme continental per desacoblar el preu del gas de la factura de la llum. Està previst que els líders europeus anunciïn mesures concretes en aquest sentit en el Consell Europeu del 24 i el 25 de març.

La invasió russa d’Ucraïna ha accentuat l’escalada dels preus energètics. Sembla, finalment, que els dirigents europeus escolten Pedro Sánchez, que ja havia demanat a la tardor prendre mesures en aquest sentit. Més enllà de les especulacions de si es tracta d’una victòria europea del president del Govern o una mesura inevitable davant l’actual «guerra econòmica» contra Rússia, el fet de desacoblar el preu de l’electricitat del gas podria suposar un alleujament davant d’unes factures de la llum disparades a Espanya, així com en nombrosos països del Vell Continent.

El líder del PSOE iniciarà una gira en altres països europeus per convèncer-los sobre la necessitat d’adoptar un mecanisme en aquest sentit, va anunciar en la roda de premsa posterior a la cimera al majestuós palau francès. El periple s’iniciarà la setmana que ve, però encara no s’han tancat totes les parades. Segons van explicar fonts del Govern, la intenció de Sánchez és visitar quatre o cinc països, alguns partidaris de revisar el sistema, altres menys inclinats. Però no es coneix el recorregut exacte.

El president del Govern va insistir que la seva prioritat és que la UE prengui «decisions» i adopti «mesures» de cara a la cimera europea de finals de mes. La situació és «d’emergència», «i és molt millor» fer-ho a nivell europeu, va destacar. A principis de setmana, la Comissió Europea ja s’havia referit a un ventall de noves eines per rebaixar els preus de la llum. Les properes setmanes s’haurà de decidir si aquestes tenen un caràcter continental, com desitja Espanya, o es posen a disposició de cada Estat.

«Necessitem harmonitzar aquestes decisions i disposar de nous instruments per fer front a l’impacte dels preus», va assegurar el president francès, Emmanuel Macron, en la roda de premsa final de la cimera. Gràcies al fet de disposar d’una empresa elèctrica estatal -i el context de campanya electoral també hi ha contribuït-, França és un dels països que va aconseguir limitar les fortes pujades de la llum. «Hem pres moltes decisions, però aquestes són excepcionals i no poden durar per sempre», va afegir.

Millora de les connexions

Els líders de la UE també van debatre la millora de la interconnexió de les xarxes europees de gas i electricitat. Una reclamació que fa el president espanyol en les últimes setmanes. «No pot ser que la península ibèrica sigui una illa energètica», va dir Sánchez, alhora que va defensar que la capacitat de regasificació i d’energia renovable d’Espanya poden «contribuir» a l’«autonomia estratègica» d’Europa. De fet, Brussel·les presentarà a mitjans de maig opcions per optimitzar el mercat elèctric continental.

A més de possibles mesures per tallar la crisi dels preus, els 27 van debatre sobre com deixar de dependre energèticament de Rússia. Von der Leyen va anunciar que presentaran un pla perquè Europa ja no necessiti importar gas, petroli i carbó russos el 2027. La Comissió també va posar sobre la taula aquesta setmana una proposta per reduir en dos terços les dependències energètiques russes el 2022.

«Si la situació continua en el pla militar i Kíev és assetjada, prendrem noves sancions, fins i tot sancions massives», va respondre Macron, després de ser preguntat sobre un possible embargament europeu de l’energia de Rússia. El gas rus representa el 40% de les importacions gasístiques europees, cosa que dificulta adoptar un dispositiu d’aquest tipus. Però la invasió d’Ucraïna ha empès la Unió Europea a prendre mesures pràcticament inimaginables fins fa dues setmanes. I això també podria passar davant del desafiament de limitar els preus de la llum.