Els transportistes gironins alerten que l'increment del cost del combustible fa "perillar empreses" i que algunes hauran de tancar. La patronal del sector, Asetrans, recorda que treballen amb "marges molt petits" i això encara dificulta poder operar algunes companyies. Per tot plegat, el vicepresident de l'entitat, Eduard Ayach, dona per fet un increment del cost del transport tant de mercaderies com de passatgers i qualifica l'alça de preu dels carburant com una situació "insostenible". Un dels sectors que es poden veure més afectats és el de transport escolar, on els preus estan fixats i no es poden modificar. Ayach espera que es puguin revisar els contractes amb l'administració per tal de pal·liar l'impacte.

Des d'Asetrans confien en el fet que el sector pugui resistir, però reconeixen que hi haurà empreses que ho passaran malament si no hi ha un canvi de la tendència. Ayach diu que "qualsevol afectació afecta molt" i, per tant, "es veuen perillar empreses". "A més, cal tenir en compte que es tracta d'una problemàtica que no és d'ara, sinó que fa molt temps que dura", ha reblat. Tot plegat ha fet que des de la patronal vegin com la solució més immediata u increment del preu del servei que ofereixen.

"El que som és una part d'una cadena. Veiem com el nostre client ha d'incrementar el cost del seu producte pel preu de l'energia i nosaltres ens veiem obligats a fer el mateix quan pugen els carburants. Sense benzina no podem treballar", assenyala Ayach.

Des d'Asetrans aposten per arribar a acords i parlar amb tots els actors implicats per tal que els productes arribin al seu lloc amb l'increment menor possible, però amb la seguretat que "les empreses siguin viables". "Si aquest augment l'han d'assumir les companyies, serà impossible", ha conclòs.

No donen suport a la vaga

Ayach ha avisat que des de la patronal no donen suport a la vaga que s'ha convocat de cara a dilluns que ve. Amb tot, el vicepresident d'Asetrans ha assenyalat que entenen els motius que els ha portat a convocar aquesta vaga i espera que des del govern central es posin les mesures adequades perquè "hi hagi la màxima normalitat possible".

El vicepresident de la patronal del transport de les comarques gironines assenyala que ja hi va haver una amenaça de vaga que va acabar amb un acord amb el sector, que permet incrementar el cost del servei per l'augment de preu del carburant. "Vam aconseguir unes eines per ajustar el problema", assenyala.