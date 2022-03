Amb la inflació disparada en el 7,6%, la incertesa sobre la guerra a Ucraïna estremint els mercats i amb una negociació salarial difícil en marxa, UGT ha llançat un estudi en què recorda que els salaris que cobren la majoria dels espanyols es situen molt a prop dels 1.000 euros al mes, i que són quantitats un 26,4% inferiors a les que reben els treballadors d’altres països de l’Eurozona. En concret, són un 37,7% més baixos que els d’Alemanya, un 30,3% més reduïts que els de França i un 5,2% respecte els d’Itàlia, amb les xifres de l’OCDE.

La bretxa amb els socis de la moneda única, a més, ha anat augmentant. Des de l’any 2000, apunta el sindicat, els sous dels espanyols han registrat una caiguda acumulada d’1,1 punts, mentre que a la resta de països de l’euro presos en conjunt van augmentar un 12,5%. La bretxa s’ha engrandit especialment (i paradoxalment) amb la recuperació posterior a la crisi financera, a partir del 2015; l’últim any amb dades disponibles, el 2020, el salari mitjà va retrocedir a Espanya de manera més abrupta (-2,9%) que a la resta de l’Eurozona.

El document del servei d’estudis d’UGT apunta que el salari mitjà dels espanyols el 2019 (última dada disponible) era de 20.351 euros a l’any, fet que suposa 1.450 euros bruts al mes i una mica menys de 1.200 euros mensuals nets; és a dir, el 50% dels treballadors espanyols cobra menys que aquesta xifra. Amb les dades de la moda (el salari més freqüent), el sou encara és inferior: 18.490 euros anuals, que són 1.320 euros bruts mensuals i 1.100 euros que entren veritablement a la butxaca de l’empleat. La situació és a més pitjor per a les dones per la bretxa de gènere, que se situa al 19,5%.

Per al sindicat, aquest és «el context en què s’han d’analitzar situacions com l’elevat preu de l’habitatge, tant en lloguer com en propietat, o la incidència d’augments de preus de productes i serveis essencials com l’electricitat, que en l’últim any ha crescut un 46%». En aquest sentit, UGT recorda que «tenir una ocupació remunerada no garanteix a una persona escapar d’una situació de vulnerabilitat».