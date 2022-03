El Govern de la Generalitat va convocar ahir a patronals i sindicats per a configurar una comissió de seguiment dels efectes sobre l’economia catalana de la guerra d’Ucraïna. A la trobadav an participar el president Pere Aragonès i els consellers d’Economia, Jaume Giró, i d’Empresa i Treball, Roger Torrent; així com els màxims representants de Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT. En la reunió les parts van configurar aquest òrgan d’anàlisi i estudi de com evolucionen els preus de l’energia, els possibles problemes logístics i de subministraments i com tot això està ja impactant i impactarà en el teixit empresarial català. La voluntat de Aragonès va ser també fixar una posició conjunta amb els agents socials per a portar-la a la Conferència de Presidents d’aquesta finalitat de setmana a la Palma, amb unes demandes unitàries que no han acabat de quedar definides i sobre les quals les parts continuen treballant, segons expliquen fonts presents en la negociació.

La comissió anirà reunint-se periòdicament -la setmana que ve les parts tornaran a ajuntar-se- i en aquest espai patronals i sindicats compartiran propostes d’actuació per a anticipar-se als problemes econòmics i reaccionar als últims esdeveniments. El conseller Roger Torrent ha avançat en la reunió que des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) estan estudiant mesures per a incorporar a les persones refugiades ucraïneses adultes que vagin arribant als programes d’ocupació i formació. En els últims dies els agents socials han anat llançant senyals d’alarma de les conseqüències que el conflicte bèl·lic obert per la invasió russa està ja tenint sobre l’economia catalana. Pimec va xifrar en 320.000 les ocupacions en pimes que perillen per l’encariment de la factura energètica, Foment va elevar la xifra a 500.000 si se sumen les grans empreses i els sindicats han anat reclamant mesures per a blindar el poder adquisitiu de les famílies davant l’increment, ja d’abans de la guerra, de les factures de la llum i el gas. Una de les mesures que les centrals va posar damunt de la taula va ser demanar al Govern central que activi fons extraordinaris per al mecanisme XARXA d’ertes cíclics, prevists en cas de crisi econòmica. «Hi ha motius suficients» va declarar el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. El president de Pimec va posar l’èmfasi en la necessitat de reforçar la liquiditat de les empreses perquè puguin afrontar l’increment de la factura energètica i el cost de les materas primes, alhora que va exigir a l’Administració que intercedeixi per a rebaixar el preu d’aquesta factura.