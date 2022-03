La majoria dels Estats membres de la Unió Europea donen suport a les mesures que Brussel·les estudia aplicar, incloses les ajudes a l’emmagatzematge privat de la carn de porcí o l’activació de la reserva de crisi, per pal·liar l’impacte de la crisi a Ucraïna sobre el sector agroalimentari europeu. L’assumpte es va tractar dilluns en una reunió del comitè especial d’Agricultura, un organisme tècnic del Consell (els països de la Unió Europea).

La Comissió va anunciar una sèrie de possibles mesures per contrarestar la crisi lligada a la invasió d’Ucraïna, com les ajudes a l’emmagatzematge privat per a la carn de porc i l’ús de la reserva de crisi, així com la propera publicació d’un informe sobre seguretat alimentària.

Les delegacions, amb «algunes excepcions», van donar suport àmpliament al conjunt de les mesures anunciades per l’executiu comunitari i es van mostrar d’acord amb la idea de França, país que presideix el Consell de la UE fins a finals de juny, d’utilitzar terres reservades per a produir proteaginoses. Brussel·les vol que es pugui posar en marxa l’emmagatzematge privat com més aviat millor.

D’altra banda, en la reunió alguns països «van expressar dubtes sobre la possibilitat d’assolir els objectius del Pacte Verd, ja que podrien menyscabar encara més la capacitat de la UE per produir aliments», segons fonts oficials.

A més, hi va haver una crida a la UE a reduir la seva dependència respecte certs productes d’alguns països, cosa que va demanar entre d’altres Espanya, que va insistir en la necessitat de reduir la dependència dels pinsos alimentaris. A principis de mes, el comissari europeu d’Agricultura, Janusz Wojciechowski, va confirmar que estudia la possibilitat d’aplicar mesures excepcionals d’intervenció als mercats per fer front als efectes al sector agrari de la invasió russa d’Ucraïna.