Per al Govern, quina és la millor manera de desacoblar el preu del gas de l’electricitat?

Estem analitzant diferents qüestions i sabem que hi ha altres estats membres que n’estan proposant d’altres i que la Comissió Europea està estudiant-les totes. Potser posarem un preu màxim al mercat elèctric. Potser posarem un preu màxim al gas natural quan faci ofertes al mercat elèctric. I pot ser que traiem definitivament el gas del mercat elèctric i es construeixi un sistema molt més complicat en què cada tecnologia es retribueixi d’acord amb els costos i la rendibilitat. S’estan avaluant les diferents alternatives, però la veritat és que com més senzilla sigui millor. En la mesura que ha de ser una cosa urgent, serà una cosa temporal. Una altra cosa és que quan l’Agència de Reguladors Energètics Europeus (ACER) presenti les seves recomanacions a l’abril probablement donarà lloc a l’obertura d’un debat sobre com fer evolucionar el mercat elèctric per als propers anys a Europa.

Si no hi ha acord, el Govern intervindrà el mercat sense permís de Brussel·les?

La nostra aposta responsable és aconseguir que hi hagi un acord unànime per part d’Europa pel que fa a competència. També és veritat que som un Govern que sap quins són els límits de la seva societat i de la seva economia, i si no hi ha resposta a temps a Europa, ens hauríem de plantejar actuar al marge d’Europa en aquesta qüestió.

Quan?

No ens podem permetre el luxe que la indústria tanqui com a conseqüència d’una manca de reacció per part dels reguladors. Necessitem intervenir molt ràpidament. I la indústria el que diu, i és cert, és que no hi ha manera d’aconseguir electricitat en el volum que necessita si no té com a referència fonamental el mercat majorista. Crec que en la mesura que la propera reunió del Consell Europeu [els dies 24 i 25 de març] doni suport a aquesta separació, el desacoblament entre el preu del gas i el funcionament del mercat elèctric es veurà a l’abril. La factura de la llum de cadascú depèn dels nostres contractes, de les nostres tarifes. Hi ha molts dels nostres contractes que no depenen del mercat majorista. Però els que depenen del mercat majorista [PVPC i tarifes lliures indexades] seran més barats aquest abril.

Qui n’assumirà el cost?

Seran les elèctriques les que ingressaran menys. Les energètiques. Perquè també podem trobar-nos amb què en la generació amb gas s’estableixi un topall i, per tant, es produirien menys ingressos per a les gasistes.

Hi haurà ajuts directes per als sectors més afectats per la pujada del preu de l’energia?

Ja hi ha ajudes directes. El president del Govern va anunciar una cobertura del 80% dels peatges de la factura per a la indústria electrointensiva, és a dir, que tècnicament només pagaran pel consum elèctric. Cal veure si hi ha altres coses que puguin ser compatibles i que puguin tenir sentit, de la mateixa manera que amb motiu de la pandèmia es van plantejar línies de liquiditat o de finançament directe. Però això cal veure-ho detalladament perquè hi pot haver diferències d’un sector a un altre.

Entre les mesures hi haurà avançar un any l’ajust de la retribució de les renovables més antigues?

Estem treballant en aquesta hipòtesi i en quina quantitat es redueix. Aquestes centrals tenen garantida una rendibilitat raonable que s’ajusta cada tres anys. Estem parlant de rendibilitats raonables al voltant de 60 i 70 euros per megawatt hora, i l’altre dia van cobrar, per exemple, 540 euros. Això no vol dir que s’ho quedin, però sí que hi ha una bestreta immensa que té un cost per al sistema. Per tant, ho tallarem. Parlem de més de 1.000 milions llargs d’euros que es reduiran dels càrrecs del rebut i que beneficiaran tots els consumidors.

Els beneficiaris del bo social sortiran del mercat elèctric per tenir una tarifa a preu fix?

Comptem amb un sistema que permet que siguin les mateixes companyies del sector elèctric, les comercialitzadores, les que financin el bo social i això explica per què està vinculat al contracte. És una diferència respecte el bo tèrmic que es finança amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat. El bo elèctric es finança essencialment per les companyies, i la nostra intenció és ampliar la cobertura del bo social, simplificar-lo i introduir-hi millores. I creiem que és bo que la part elèctrica sigui part de les obligacions de servei públic de les companyies. La primera premissa és aquesta, però hi ha altres dimensions, de polítiques socials directes o d’estalvi, en què cal fer un esforç màxim en complicitat amb totes les administracions, com la rehabilitació d’habitatge i la cobertura a través dels serveis socials.

Es planteja el Govern reduir l’IVA del gas?

Cal tenir en compte que no és el mateix la qüestió de l’IVA al gas que consumeix la indústria, perquè ho paga però després s’ho repercuteix, que el de les llars. Al gas que consumim a casa nostra es pot plantejar el debat sobre si s’introdueix algun alleujament fiscal, encara que sigui de caràcter temporal. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, està sospesant com construir un paquet d’alleujament fiscal per als consumidors domèstics, si cal dedicar-lo a gasolines, gas, electricitat o tot una mica.

Hi ha alguna xifra que ens pugui servir de referència de l’objectiu d’alleujament que persegueix el Govern?

L’eventual pròrroga durant tot l’any 2022 del paquet actual, sense mesures addicionals, és més o menys de 10.000 milions d’euros de pressupost públic. Cal veure de quants més recursos podem disposar i com s’organitzen. Al costat d’aquestes mesures immediates d’alleujament fiscal, hi ha moltes coses que tenen efecte -no d’un dia per a l’altre, però sí d’un mes per a l’altre- en què hem de fer èmfasi particular, com ara la rehabilitació dels edificis, la instal·lació de sostres solars, facilitar el desplegament de renovables a gran escala o de proximitat, facilitar l’ús del biometà i el biogàs... Tot això forma part d’aquest paquet.

Està d’acord amb la proposta de Josep Borrell, alt representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, d’abaixar un grau la calefacció de casa?

Jo crec que substituir un proveïdor tan important és molt complicat i pensar que deixar Rússia al seu racó no tindrà conseqüències no és real. La nostra responsabilitat ara és mitigar al màxim aquestes conseqüències i, sobretot, estar amb els consumidors més vulnerables. A mi m’agrada com en alguns països del nostre entorn s’estan generant eslògans del tipus: «Sigues solidari amb la societat ucraïnesa, consumeix menys gas». I la responsabilitat principal no crec que hagi de recaure en els ciutadans, però també és obvi que els ciutadans poden aportar un granet de sorra quan tenen un comportament de consum energètic tan ajustat com sigui possible a casa seva.

Haurien de fer un esforç les empreses espanyoles que segueixen comprant gas i petroli a Rússia?

Completament. És veritat que el 8% del gas que consumim procedeix de Rússia i al voltant del 7% del petroli que consumim també. Estem molt per sota de la UE, però és obvi que abans o després, ja sigui per decisió de la pròpia companyia o perquè s’adoptin mesures específiques de limitació a la importació de gas i petroli de Rússia, cal estar preparats per a aquest escenari, i jo crec que això les companyies ho saben.