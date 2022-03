El PSC ha proposat en una moció a la Diputació de Girona que impulsi la instal·lació de caixers automàtics en municipis de les comarques gironines on les entitats bancàries no ofereixen aquest servei.

Segons les dades facilitades pel grup socialista, a la demarcació hi ha més de la meitat de municipis sense serveis bancaris: de 221, només n’hi ha 98 amb caixers. Això significa que en 123 municipis que representen el 7,9% de la població de la demarcació, uns 61.500 habitants, no tenen manera de retirar diners en efectiu al costat de casa seva.

Alguns dels pobles afectats i que cerquen alguna alternativa segons el PSC, són Navata, a l’Alt Empordà; Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa; o Llanars, al Ripollès.

El president del grup socialista, Pere Casellas, va analitzar la necessitat de solucionar la problemàtica pel territori: «Molts dels ajuntaments dels municipis afectats estan treballant per recuperar els caixers o bé per evitar perdre’n més, amb la perspectiva de la importància que tenen serveis d’aquest tipus per a la gent gran dels pobles, per als botiguers i, en definitiva, per evitar que els nuclis es converteixin en pobles dormitori», i afegia que «cal tenir en consideració que hi ha pobles que o no han tingut mai caixer o bé fa molts anys que no en tenen. La desaparició de serveis bancaris perjudica sobretot les persones grans. Són municipis amb molta població envellida, que se sent discriminada respecte a la de les ciutats més grans».