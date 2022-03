Els professionals del sector del transport estan cridats a parar indefinidament la seva activitat des d’aquest dilluns a partir de la mitjanit. L’objectiu de l’entitat que ha organitzat la mobilització, la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport de Mercaderies, és reivindicar la «gravíssima» situació que viu el sector per l’augment desbocat dels preus del petroli i les condicions laborals «inadmissibles» dels seus treballadors. Tanmateix, la vaga no compta amb el recolzament de les grans patronals del sector, que si bé coincideixen en la lectura, argumenten que no és el moment de complicar encara més la situació de la indústria, que arrossega els efectes de la pandèmia i està en plena tempesta per culpa de la guerra d’Ucraïna.

