Catalunya reclama poders per gestionar i destinar les ajudes europees per a la recuperació. Els mecanismes institucionals i administratius del Govern de la Generalitat estan a punt, però l’engranatge de l’Estat està restant protagonisme i capacitat de decisió a les institucions catalanes en el seu poder de decisió sobre el destí d’aquestes ajudes. Aquesta ha sigut aquest dilluns la queixa del conseller d’Economia i Hisenda del Govern, Jaume Giró, durant la presentació de la nova web que concentra a partir d’ara l’oferta de fons europeus disponibles per a les empreses (també els Next Generation). Giró va denunciar que Catalunya no ha pogut decidir el destí de «ni un sol euro» procedent dels fons europeus, en una situació «de retard» en la distribució d’ajudes que preocupa l’Executiu català en un procés «que és una oportunitat extraordinària que ofereix la UE i no el Govern d’Espanya».

Giró i la secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus, Matilde Villarroya, han presentat aquest dilluns la web que unifica tota la informació existent (incloent-hi els fons Next Generation) «perquè les ajudes no vagin a parar a les empreses de sempre», va explicar el conseller. En aquesta web s’hi inclouen les actuacions realitzades i, el que és més interessant, les convocatòries previstes i projectes emblemàtics susceptibles de finançament. Els recursos assignats a Catalunya fins ara són uns 1.904,4 milions d’euros, que equivalen al 14% del total gestionat per l’Estat espanyol (però només el 7,8% del total dels fons distribuïts el 2021). Villarroya va reclamar almenys el 19%, més d’acord a les necessitats del teixit productiu i proporcional al pes de la població catalana a Espanya. Distribució del fons Next Dels 672.000 milions d’euros a distribuir per la UE, a Espanya li tocaran uns 140.000 milions (70.000 en transferències i 70.000 en crèdits). D’aquesta quantitat, està previst que a les comunitats autònomes els corresponguin uns 9.757 milions d’euros. Uns 121,8 milions es destinen a entitats públiques i 1.701 milions més, a convocatòries estatals (dels quals 290,7 milions van per a Catalunya). Dels 70.000 milions en transferències, un total de 25.033 milions d’euros es distribuiran aquest any, 19.109 milions el 2023 i 2.727 milions entre el 2024 i el 2026. Brussel·les dona llum verda a Espanya a gastar 30 milions del Next Generation EU a millorar el transport ferroviari Giró ha reivindicat que Catalunya ja està preparada per a la gestió i distribució dels fons, i que ha preparat una pla que contempla ajudes per 2.089 milions d’euros en tres estratègies bàsiques; en infraestructures, tecnologia i en medi ambient, amb un efecte tractor o inversions finals publicoprivades per més de 5.200 milions d’euros (el 60% de qualsevol projecte ha de ser inversió privada). El pla català preveu que 860 milions es destinin a inversions relacionades amb la gestió de l’aigua, solucions de mobilitat i per al sector audiovisual. 673 milions d’euros més es destinarien a projectes tecnològics, com l’ordinador quàntic, els nanosatèl·lits i la medicina personalitzada. Un total de 556 milions d’euros estan previstos per a projectes empresarials relacionats amb la investigació alimentària (noves proteïnes), la sostenibilitat ramadera i l’impuls de la indústria circular.