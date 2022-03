El cost del combustible continua creixent i els conductors cada vegada es fixen més on repostar el combustible, preocupats pels efectes d'aquesta despesa sobre les seves butxaques.

Les estacions de servei comuniquen els preus de venda dels combustibles al ministeri i també els anuncien a les estacions de servei. El problema és que, a vegades, cometen errors que provoquen el justificat enuig dels compradors.

L'últim exemple l'hem trobat en una gasolinera del carrer Anselm Clavé de Blanes. El conductor va omplir el dipòsit de gasoil, que al sortidor estava marcat a un preu d'1,699 euros per litre. Després de posar 54 litres al dipòsit, la factura total pujava a 102,58 euros. "Alguna cosa no quadrava. A 1,7 euros, un dipòsit de 54 litres m'hauria de costar uns 91 euros, i no 102", explicava el conductor. A la gasolinera es van limitar a dir-li que "és un error numèric d'un sortidor". "Quina barra! M'han estafat 11 euros", adverteix el conductor.