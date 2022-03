L'escorxador del Ripollès ha aconseguit ampliar el suport econòmic dels ajuntaments i inicia una nova etapa per posar-se al dia i garantir el seu futur. Fa un any, hi havia només sis ajuntaments dels dinou de la comarca que hi feien aportacions. Ara, però, i després d'una campanya per ampliar els suports s'ha arribat a disset. La presidenta de l'escorxador, Manoli Vega, celebra que hagin entès la seva importància i recorda que és "clau" per al sector ramader de la zona. Una opinió que comparteix Unió de Pagesos, que també ha treballat per buscar aliances. Calculen que faran falta uns 200.000 euros per al "pla de xoc" , una part dels quals esperen poder aconseguir amb subvencions de la Generalitat.

No hi són tots però és un molt bon punt de partida. Així ho creu la presidenta de l'escorxador del Ripollès, Manoli Vega, que explica a l'ACN que li hauria agradat que fossin tots els ajuntaments. "No tanquem la porta més endavant d'aconseguir-ho", afegeix. Ogassa ha declinat entrar-hi pel seu nivell d'endeutament i Campelles, per falta de suports. La seva alcaldessa, Judit Conrellà, explica que s'ha debatut en dos plens municipals i que la idea de convertir-se en soci de l'escorxador no ha convençut.

L'escorxador comarcal del Ripollès necessita implantar un seguit de millores per adaptar-se a les normatives, com ara sanitàries i energètiques, i deixar de ser un servei deficitari. Des del 2011 que no s'hi fan millores importants i cal posar-lo al dia per garantir la seva viabilitat. Fa un any, ja es parlava de la necessitat de destinar-hi 200.000 euros per al "pla de xoc". Vega explica que les millores es faran a partir d'aquesta any i a mesura que vagin disposant dels recursos. També estan treballant per aconseguir més subvencions després d'aconseguir 25.000 euros de la conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

El més important, remarca, és que els ajuntaments hagin entès que cal "mantenir aquest escorxador, perquè està donant resposta a un sector que, si no existís, tindrien molts problemes per portar el seu bestiar a altres llocs" i amb l'augment de costos que els suposaria pel transport. I per això celebra que el territori estigui treballant en la mateixa direcció.

UP celebra l'ampliació de suports

Unió de Pagesos aplaudeix l'increment de suports al Ripollès per un servei "imprescindible" per al sector primari, especialment pels que fan la venda directa del producte i que veurien un augment de les despeses de transport i la pèrdua de proximitat i sostenibilitat del producte. El sindicat també remarca el paper clau de la ramaderia per mantenir les pastures, uns entorns i paisatges "vius i endreçats", que són un dels principals actius de la comarca, i evitar l'expansió del bosc.

L'escorxador comarcal del Ripollès es va posar en marxa el 1990, fa 29 anys al polígon de la Barricona de Ripoll. L'última millora important va ser el 2011 amb la construcció d'una depuradora i altres obres per un import de 400.000 euros. És de baixa capacitat i l'any 2020 s'hi van fer un total de 10.581 sacrificis, un 11% menys que l'any anterior.