La guerra d'Ucraïna ha convertit l'oli de gira-sol gairebé en un luxe. El conflicte n'ha multiplicat el preu i els seus efectes ja es comencen a notar als sectors de la brioixeria i pastisseria industrial, conserveres i l'elaboració de fregits. Davant aquest nou escenari, les empreses gironines busquen fórmules per adaptar-se al futur incert que s'obre per als propers mesos. Horno de San Juan, de Bonmatí (Selva) assaja altres tipus d'oli per elaborar els seus productes de pastisseria i Pescadors de Roses (Alt Empordà), que elabora fumet i sopa de peix, es planteja fer aturades puntuals per poder garantir l'estoc. "La garrafa de cinc litres que abans valia uns 9 euros ara en costarà 20", explica la seva gerent, Gemma Gotanegra.