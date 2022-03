Ford llançarà set nous vehicles elèctrics per a l’any 2024. Així ho ha anunciat la companyia, que a més té planejat produir-los tots a Europa, regió en què la firma nord-americana es convertirà en una marca 100% elèctrica al 2030. Segons el que ha confirmat Ford, en total seran tres nous turismes, inclosa una versió elèctrica del Puma, el seu cotxe més venut al continent europeu, i quatre vehicles comercials.

Aquesta és la primera decisió presa després de la creació de Ford Model E, una divisió global creada específicament per al vehicle elèctric, separada de Ford Blue, que s’encarregarà de la combustió, en una estratègia per incrementar els marges de la companyia i els seus beneficis. De fet, un dels objectius principals d’aquesta nova ofensiva elèctrica és el de vendre fins a 600.000 unitats anuals d’aquest tipus de vehicles per al 2026, mantenint un marge operatiu del 6%. A escala global, la marca espera matricular més de dos milions d’elèctrics per a aquell mateix any i arribar a un marge del 10%. «Ford ho aposta tot i s’està movent ràpid per satisfer la demanda a Europa i a tot el món», assegura Jim Farley, president i conseller delegat de Ford, en un comunicat. «Aquest és el motiu pel qual hem creat Ford Model E, que ens permet moure’ns a la velocitat d’una ‘start-up’ per construir vehicles elèctrics i oferir serveis de connectivitat únics per a Ford, afegeix.

‘Made in Europe’

Després del Mustang Mach-E i l’E-Transit, que arriba el pròxim trimestre, Ford llançarà versions elèctriques del Transit Custom d’una tona i del Tourneo Custom d’ús mixt, tots dos el 2023, a més del Transit Courier i el Tourneo Courier el 2024. Quant als turismes, a més del Puma elèctric, arribaran un altre SUV elèctric de mida mitjana el 2023, basat en la plataforma MEB del Grup Volkswagen (Cupra Born, Skoda Enyaq, Volkswagen ID. 4), amb una autonomia d’aproximadament 500 quilòmetres; i un altre SUV, aquest d’estil esportiu, que arribarà el 2024 i que probablement també es basi en la plataforma MEB.

Les plantes on es concentrarà la producció d’elèctrics a Europa seran la de Craiova, a Romania, en què s’acoblaran el Transit Courier, el Tourneu Courier i el Puma elèctric, i la de Colònia, a Alemanya, que s’encarregarà del muntatge dels dos SUV elèctrics. La Transit Custom es produirà a Turquia. Prèviament, Ford invertirà en la planta alemanya prop de 2.000 milions d’euros per adaptar-la i capacitar-la per incrementar la seva producció fins a les 1,2 milions d’unitats d’elèctrics anuals en sis anys. Paral·lelament, Craiova es convertirà en una factoria clau per a la producció de vehicles comercials i altres vehicles elèctrics. Segons la companyia, Ford ha cedit el control de la planta Ford Otosan, una associació estratègica al costat de Koç Holding, per optimitzar les operacions.

Fabricació de bateries

Ford, a més de comptar amb proveïdors de bateries, aposta també per la producció pròpia. Per donar suport a aquest desplegament elèctric, la firma de l’oval ha confirmat la formació d’una associació estratègica amb la sud-coreana SK Innovation i Koç Holding per muntar una planta de bateries a Turquia que començarà a operar a mitjans d’aquesta mateixa dècada amb una capacitat anual d’entre 30 a 45 Gwh.

La inversió es farà a tres bandes, amb el recolzament del govern turc, i la nova empresa establirà la seu a prop d’Ankara, la capital del país euroasiàtic. En el moment de la inauguració, aquesta planta de bateries serà una de les més grans de tot el continent europeu. SK Innovation i Ford col·laboren des de fa anys i tenen plans per construir tres plantes de bateries als Estats Units amb una inversió prèvia de 7.500 milions d’euros.