La dependència dels combustibles fòssils es torna a posar en qüestió a Europa, com a conseqüència de la invasió russa d’Ucraïna. La Unió Europea ha traçat un pla per reduir aquesta submissió en dos terços, amb més diversificació del subministrament de gas i petroli i una reducció del consum, però també amb més energies renovables que, a més, són més barates. A Espanya, fora de l’excepcionalitat de la situació actual, l’efecte de la implantació de l’eòlica i la fotovoltaica en el sistema ja es comença a notar amb un increment de les hores del dia en què la llum té un preu més baix.

Fins ara, les 5 de la matinada era l’hora més assequible, segons els preus majoristes, per la baixa demanda a aquesta hora i l’elevada producció eòlica. Però des de l’any passat, això també passa a les 5 de la tarda, gràcies a la injecció fotovoltaica al mix de generació d’electricitat, segons dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Energia (OMIE). «Que l’entrada de renovables modifica la formació de preus del mercat és una evidència que ja es pot constatar i que es mantindrà durant els propers anys. La volatilitat ha vingut per quedar-se», assegurava fa unes setmanes la presidenta d’aquest organisme, Carmen Becerril.

Entre el 2020 i el 2021, la potència instal·lada d’energia solar fotovoltaica es va incrementar en 3.363 megawatts (MW), fins a un total de 15.369 MW (en els últims mesos s’ha elevat en 150 MW més). L’objectiu del Govern, reflectit en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (Pniec), és assolir els 39.000 MW el 2030 i elevar els 28.597 MW d’eòlica actuals a 50.000. Ambdues fonts d’energia compten, a més, amb l’avantatge de ser estacionalment complementàries: a l’estiu fa molt de vent i a l’hivern molt de sol, cosa que permet l’intercanvi d’una per una altra.

«Com més aviat desenvolupem les renovables, abans es reflectiran en els preus de l’energia del mercat majorista. Ara ja estan fixant els preus de l’energia més hores del dia i més dies de la setmana i això redueix la factura de la llum dels consumidors», assegurava la comissària europea d’Energia, Kadri Simson, fa unes setmanes en una visita a Espanya. El preu de l’energia en l’anomenat «pool» és un dels tres components del rebut, juntament amb els impostos i els peatges i càrrecs. «I a mig termini, Espanya està molt ben posicionada per oferir als consumidors preus assequibles», afegia.

Així, malgrat la situació actual amb un mercat completament trencat per la guerra a Ucraïna, el mercat de futurs avança i a uns preus «pool» molt més barats a Espanya que en altres països europeus per als propers anys. El 2023, marca una mitjana de 150 euros per megawatt-hora per a Espanya, mentre a França se situa en 210 i Alemanya en 170. I a partir d’aquesta data aquesta diferència s’engrandeix.