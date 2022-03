De cara al futur més imminent, en el cas del conreu, Innovi treballa en la instal·lació de plaques solars a les vinyes amb la intenció de protegir-les dels moments més durs de radiació. Sota les plaques, va explicar Tirado, s’instal·laran sensors per recollir dades sobre l’evolució dels ceps i així millorar el tractament del conreu. Són plaques solars mòbils pensades per protegir els ceps en moments determinats i, alhora, es plantegen com una font d’ingressos complementaris per als pagesos.

La previsió és portar a terme una prova pilot aquest 2022 a Vallformosa per a l’any 2023 tenir capacitat d’implantar mitja hectàrea de plaques en una finca.