La intel·ligència artificial guanya cada cop més espai dins el món del vi. Cinc anys després dels primers creuaments de dades i models predictius per a viticultors i cellers, la tecnologia 4.0 ha avançat discretament per revolucionar el sector. Optimitzar la collita, predir l’aparició de fongs als ceps o ajustar l’oferta als gustos dels consumidors són alguns dels àmbits on es treballa. El clúster vitivinícola Innovi afirma que la intel·ligència artificial té ara una «maduresa» que dona garanties de futur. «Està aquí per quedar-se. O ens digitalitzem, o difícilment podrem sobreviure en un sector del vi cada cop més competitiu», va asseverar el manager d’Innovi, Eloi Montcada, que va destacar la «fiabilitat i precisió» d’aquesta tecnologia.

Treballar la vinya d’una forma més sostenible, estendre la digitalització a tota la cadena de producció, i poder desenvolupar nous productes i serveis són tres eixos on la intel·ligència artificial «juga un paper fonamental», va destacar Montcada. Després d’anys de proves pilot, col·lectius d’investigadors com el clúster Innovi i el centre tecnològic Eurecat comencen a constatar els primers resultats. Segueixen treballant noves iniciatives per optimitzar l’elaboració dels vins, des de la vinya fins a l’ampolla que arriba al consumidor. El promotor de tecnologies robòtiques d’Eurecat, Jesús Pablo, va advertir que la maduresa de la intel·ligència artificial obre nombroses possibilitats empresarials i va fer una crida al talent català a sumar-s’hi. «La revolució està passant, però hem de protagonitzar-la», va destacar, tot lamentant que «si no, tot es basarà en comprar tecnologia de fora i l’impacte econòmic no es quedarà al territori». Primers resultats a la vinya Els models predictius a la vinya és l’àmbit on més s’ha avançat. Covides, Vallformosa, Celler Pinyol, Juvé & Camps, Codorníu i Gramona són alguns dels cellers que treballen els primers projectes. En alguns casos, es creuen dades històriques d’estacions meteorològiques amb imatges per satèl·lit per predir quin és el moment idoni per aplicar fitosanitaris i anticipar-se a l’aparició de fongs. En altres, el creuament de dades es complementa amb informació recollida amb sensors, fet que permet optimitzar els tractaments i predir la maduració del raïm. És el cas d’un projecte del centre tecnològic Eurecat testat a Juvé & Camps. En els últims mesos, han desenvolupat Scorpion, un robot amb diversos sensors que recorre les vinyes per captar informació sobre l’evolució dels ceps. «Això permet obtenir informació molt valuosa per modular els tractaments i reduir l’impacte en el medi ambient», va destacar Pablo, d’Eurecat, que fa uns dies va portar a terme una demostració de l’aparell a la Wine Innovation Week. Els desenvolupadors estimen que el robot es podria comercialitzar d’aquí a tres anys amb una maquinària que en garantiria el funcionament 100% autònom –les proves actuals són teledirigides-. En aquest sentit, l’objectiu és introduir a l’aparell un mapa que concreti les necessitats de cada renglera de ceps, de manera que la màquina tracti cada segment de conreu de forma molt precisa.