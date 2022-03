El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha demanat al Govern central que torni a topar el preu màxim de l’electricitat davant l’actual escalada de preus, accelerada per la guerra d’Ucraïna. Des de la Generalitat reclamen a l’Executiu de Pedro Sánchez que abaixi de manera immediata la factura de la llum a empreses i llars, i una de les fórmules que plantegen és tornar a la legislació prèvia al juliol del 2021, quan, per una norma del 1997, el preu del megawatt hora no podia superar els 180 euros. L’esmentada norma va ser introduïda per l’Executiu per complir les directrius europees del mercat comú. El conseller republicà també ha reclamat desacoblar el gas del sistema de fixació de preus i ajudes directes per a les pimes catalanes.

El Govern intensifica la seva agenda de contactes per coordinar amb els agents econòmics la seva resposta a les conseqüències de la guerra d’Ucraïna. Si divendres passat el president Aragonès es reunia amb els màxims representants de patronals i sindicats per constituir una comissió de seguiment, aquest dilluns Torrent es reunia bilateralment amb la patronal Pimec per compartir propostes. Després de la trobada, el missatge llançat per Torrent apel·la directament al Govern central: «Estem davant un risc molt elevat per al teixit empresarial. No podem esperar a l’abril», ha declarat davant els periodistes. Una rèplica a l’entrevista de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a EL PERIÓDICO, en la qual afirmava que «el preu de la llum quedarà desvinculat del gas a l’abril».

El dirigent republicà considera indispensable mesures immediates, que passen per recuperar aquest límit de 180 euros el megawatt per hora. Un límit que l’Executiu va eliminar davant les pressions de la Comissió Europea i, així, evitar les possibles sancions que pogués imposar a Espanya, ja que aquest límit era vist com un element de competència deslleial amb la resta d’estats membres de la Unió Europea. «Estem en una situació molt dramàtica. La pime necessita decisions ràpides, no té oxigen per aguantar», ha assegurat el president de Pimec, Antoni Cañete, tancant files amb Torrent.

Des de la patronal han reclamat plasmar les bones intencions que van consensuar els president d’autonòmics aquest diumenge sobre rebaixes fiscals per mitigar l’impacte de la guerra. Torrent ha redirigit aquestes reclamacions cap a Madrid, exigint a l’Estat que utilitzi el múscul financer per activar paquets d’ajudes directes i així concedir transferències tant a empreses com a llars. També ha reclamat l’activació del mecanisme RED perquè les empreses electrointensives puguin acollir-se a ajudes especials en cas d’erto.