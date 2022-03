Empreses de telefonia, elèctriques i aerolínies encapçalen les queixes dels consumidors catalans. El balanç de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat del 2021 reflecteix una reducció del zel sancionador de l’organisme, escudat per la pandèmia, però amb major nombre d’expedients oberts (un creixement del 53% de les activitats inspectores). L’entorn pandèmic va embolicar la majoria dels conflictes de consum l’any passat, però són els sectors de sempre els que generen el major focus d’enfrontaments entre empreses i clients.

Segons les dades donades a conèixer ahir pel director general de la Agència Catalana de Consum, Francesc Sutrias, l’empresa Orange va liderar el rànquing amb un total de 1.569 reclamacions l’any passat, seguida per Vodafone, Endesa, Vueling, Energia XXI, Naturgy, Telefónica i Ryanair. Al marge d’aquesta llista empresarial, Sutrias va reconèixer que la majoria dels conflictes de consum se centren en qüestions relacionades amb la pandèmia, amb els índexs de referència del lloguer i amb la factura elèctrica.

Preu de la llum

En els últims mesos s’estan registrant més problemes relacionats amb l’encariment de l’electricitat i els problemes generats per dificultats de pagament. Les companyies estan modificant les condicions de contracte i això està generant conflictes. Sutrias va animar als consumidors a defensar els seus drets i a reclamar, i va destacar que han crescut els expedients però no les sancions, ja que «l’Agència no té ànim recaptatori». Més del 60% dels problemes de consum se solucionen mitjançant la mediació i l’arbitratge i, segons Sutrias, «és una bona dada, però hauria de ser millor». L’Agència Catalana del Consum pretén ser més mecanisme d’arbitratge que organisme paladí de defenses de consumidors i la presentació del balanç anual va mostrar aquest tret institucional.

El mercat del lloguer d’habitatge es va començar a monitorar l’any passat i s’ha revelat com un dels més complexos entre les relacions entre propietaris i arrendataris. Des de Consum, s’està abordant la manera de mediar en aquests conflictes i establir un seguiment del seu marcatge.