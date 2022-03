Els bancs estaran obligats a tenir disponible les 24 hores del dia un servei d’atenció que permetrà als clients contactar amb empleats de l’entitat per a resoldre els seus problemes relatius a «uns certs serveis financers, especialment de pagaments». Els clients podran trucar per telèfon a qualsevol hora del dia al seu banc i ser atesos per una persona, no per un contestador robotitzat (com en molts casos passa ara en festius i caps de setmana), però només per a alguns assumptes específics. Així apareix recollit en el projecte de llei de serveis d’atenció al client que el Consell de Ministres preveu aprovar en les pròximes setmanes. Es tracta de donar solució a situacions com «quan un divendres arribes d’un viatge a les tres del matí i estàs en un taxi i no et funciona la targeta», va explicar divendres passat el director general del Tresor, Pablo de Ramón-Laca, en un acte de la Fundació Alternatives.