L’aturada indefinida convocada per la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional va finalitzar ahir la seva primera jornada amb una calma relativa a les carreteres gironines i les primeres afectacions pel que fa a l’abastament de productes.

Els majoristes van començar a notar mancances, principalment de productes que venen de lluny, com ara les hortalisses provinents d’Almería i altres aliments elaborats en grans regions productores d’espanya, i avisen que en els propers dies la situació es pot agreujar. Així ho va constatar la presidenta de Mercagirona i gerent de Nufruit, Dolors Núñez, que va avisar que ahir encara hi havia «més o menys de tot».

En previsió de la vaga, el mercat d’abastaments gironí va estar preparant-se dissabte a la tarda per afrontar un possible desabastament, un fet que ahir no s’havia produït. Els productes de proximitat van seguir arribant amb total normalitat, però no així alguns de llarg recorregut, que solen portar els transportistes autònoms com els que han iniciat la vaga. «Xampinyons de la Manxa, hortalisses d’Almería, de tot el que ve de lluny s’acaba l’estoc», va avisar Núñez, que tem que «el pijor estigui per arribar» durant els propers dies.

La Plataforma per a la defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional busca no forma part del Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), l’únic interlocutor del sector amb el Govern central i el responsable de pactar el reial decret amb un paquet de mesures compensatòries, algunes d’elles relacionades amb l’alça del preu dels carburants.

Aquesta plataforma, que inclou molts transportistes en règim autònom, reclama unes millores de les condicions laborals, com ara que es prohibeixi la contractació dels seus serveis per sota dels costos d’explotació. El director de la patronal que engloba les empreses del transport a Girona (Asetrans), Jordi Esparraguera, va desmarcar-se de l’aturada assegurant que «no es tracta d’una vaga», i va destacar que amb prou feines hi va haver incidents a la carretera. De fet, Esparraguera només va constatar piquets informatius a La Jonquera i alguna retenció puntual.

A nivell català, les afectacions de l’aturada van ser similars. Mercabarna va destacar que la jornada va començar de moment amb normalitat, i que no es van produir anomalies fins ara.

Altres eixos logístics a Catalunya, com Amazon, tampoc van patir grans afectacions i els treballadors del magatzem del Prat de Llobregat van operar amb normalitat, segons van afirmar fonts sindicals consultades. Les afectacions més significatives van tenir lloc al voltant dels accessos al port de Tarragona, on es van produir retencions provocades per les aturades dels camioners.

El CNTC espera reunir-se en els pròxims dies amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que va anunciar que valorarà la possible priorització d’alguna de les mesures del citat reial decret llei com la de l’establiment d’una revisió obligatòria del preu del transport quan variï el cost del combustible.

Davant la gravetat del moment, la patronal CETM aposta per treballar per al ple desenvolupament dels acords del reial decret llei que considera l’única i també la millor opció perquè el sector pugui sortir com més aviat millor de «aquest maleït mal pas».

Moncloa fa una crida a la calma

Per la seva banda, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, va afirmar que la vaga «no està tenint massa incidència», tot i que «cal ser prudents i estem fent un seguiment exhaustiu coordinat amb el Ministeri de l’Interior».

En declaracions a ACN, va assergurar que «cal fer una crida a la calma, que d’això en sortirem tots junts», va dir abans de recordar que el president del govern, Pedro Sánchez, va anunciar un pla de resposta global a la crisi provocada per la guerra d’Ucraïna.

La guerra d’Ucraïna ha convertit l’oli de gira-sol gairebé en un luxe. El conflicte n’ha multiplicat el preu i els seus efectes ja es comencen a notar als sectors de la brioixeria i pastisseria industrial, conserveres i l’elaboració de fregits.

Davant aquest nou escenari, les empreses gironines busquen fórmules per adaptar-se al futur incert que s’obre per als propers mesos. Horno de San Juan, de Bonmatí, assaja altres tipus d’oli per elaborar els seus productes de pastisseria i Pescadors de Roses, que elabora fumet i sopa de peix, es planteja fer aturades puntuals per poder garantir l’estoc. «La garrafa de cinc litres que abans valia uns 9 euros ara en costarà 20», explica la seva gerent, Gemma Gotanegra. «La tensió més gran tenim ara és amb l’oli de gira-sol», admet Joan Cubarsí, propietari d’Horno de San Juan. De la fàbrica que l’empresa té a Bonmatí, cada any en surten 17 milions d’unitats de producte fornejat. Sobretot, pastissos i bases de pa de pessic. Però també altres productes (com magdalenes, muffins o galetes per a gelats). El propietari d’Horno de San Juan creu que la manca d’oli de gira-sol es pot convertir en un problema greu d’aquí a poques setmanes. I per això, des de la seva empresa ja estan fent proves de laboratori per intentar trobar-ne un altre de substitutiu. «Estem fent assajos amb els altres que hi ha al mercat, com els de soja, colza, palma o oliva, per veure quina reacció té el producte», concreta Cubarsí. Tot i això, assegura que «probablement» al final no els quedarà cap altra solució que apujar preus i reduir marges.

Pescadors de Roses, formada per la Confraria de Pescadors i Peixos Gotanegra, és una empresa que es dedica a la comercialització de peix fresc i l’elaboració de productes entre els quals hi ha l’estrella: el fumet de peix. L’elaboren en format de vidre amb prop de 480.000 pots l’any i de plàstic, amb uns 10.000 més. També fan uns 70.000 pots de sopa de peix anuals, entre d’altres productes que envasen a la planta que tenen al Port de Roses. Per elaborar tant el fumet com la sopa fan servir oli de gira-sol perquè «és més suau». Igual que Horno de San Juan, Pescadors de Roses no descarta provar de canviar l’oli de gira-sol per algun altre (en el seu cas, el d’oliva). Però Gotanegra creu que l’escalada de preus a l’alça també afectarà aquest producte. «És generalitzat», apunta.