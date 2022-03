L'oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) només ha aconseguit cobrir una de les 22 vacants ofertes a Girona en el concurs de trasllats de l'organisme publicat dilluns pel Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). El sindicat CSIF ha recordat avui que en 10 anys l'Administració Gneeral de l'Estat ha perdut el 30% del seu personal, i ha denunciat que això perjudica greument les condicions laborals dels treballadors actuals, i consolida la imatge de Girona com un dels destins menys atractius pel que fa a l'ocupació pública estatal.

Per al CSIF el problema radica en el fet que els llocs per a accedir a l'Administració Estatal a Girona no són una opció per a cap empleat públic ni opositor, ni de Girona ni de fora de la província, ja que el salari a percebre és menor que en qualsevol altra administració i el cost de la vida a Girona, juntament amb l'escàs arrelament familiar provocat per la falta d'empleats públics locals, fa gairebé impossible

cobrir les vacants. En aquesta línia, el represental sindical a les comarques gironines, Rafa Sánchez, explica que un auxiliar administratiu pot percebre un sou inferior als 1.100 euros mensuals. "Els que venen aquí, marxen ràpid perquè no els compensa la feina amb el cost de la vida", assegura.

A tot això se suma que la mitjana d'edat dels treballadors de l’AGE a Girona supera els 55 anys, i a la Seguretat Social se sobrepassa aquesta edat amb escreix, i en els pròxims anys o es posen mesures urgents o passarà com en l'INSS o Estrangeria, que s'han vist obligats a tancar oficines i altres no poden obrir tots els dies per la falta de personal.

“Necessitem, urgentment, una convocatòria de places que

pugui cobrir les necessitats de personal que tenim amb alguna mena d'incentiu que faci atractives aquestes places per a atreure a nous funcionaris i per a evitar la fugida d'empleats públics de la província, igual que és imprescindible l'equiparació salarial ambels companys de Generalitat. A igual treball, igual salari. Els ciutadans tenen dret a un servei de qualitat. Els empleats públics estatals d'aquesta província ens sentim menyspreats i abandonats”, assegura el sindicat en un comunicat, i anuncia que ja ha remès una carta al Subdelegat del Govern central a Girona per instar-lo a revertir la situació.