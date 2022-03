El Banc d’Espanya defensa que les empreses i els treballadors de l’Estat assumeixin un «pacte de rendes» per repartir els costos derivats de la guerra d’Ucraïna. «Tots els agents implicats ha d’assumir una pèrdua», va apuntar ahir el governador de l’organisme, Pablo Hernández de Cos, en un acte organitzat per l’agència Hill&Knowlton. Durant la seva intervenció, el dirigent ha indicat que «ni tots els treballadors podran mantenir el seu poder adquisitiu a curt termini ni les empreses seran capaces de mantenir els seus marges», destacant que l’evolució de la inflació ja està tenint conseqüències sobre el poder de compra dels assalariats. En el seu discurs, Hernández de Cos va recordar que un assoliment de costos únicament per part de les empreses provocaria un gran nombre de tancaments i una pèrdua «significativa» de competitivitat, el que suposaria una menor creació d’ocupació i benestar. En paral·lel, UGT i CCOO preparen concentracions i manifestacions a tota Espanya pels preus de l’energia per al dimecres de la setmana que ve, dia 23 de març. La data no és triada a l’atzar: és la vespra del decisiu Consell Europeu dels dies 24 i 25, en els quals la Unió Europea presumiblement adoptarà mesures per a protegir els ciutadans dels increments de gas i de la llum. Ahir mateix, l’FMI va avançar una rebaixa de les previsions de creixement de l’economia mundial per la guerra d’Ucraïna.