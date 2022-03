El bufet d’advocats Arriaga Asociados ha presentat una querella contra quatre magistrats del Tribunal Suprem per prevaricació i coaccions, al no aplicar la jurisprudència europea sobre l’índex hipotecari IRPH en les tres sentències dictades per l’alt tribunal espanyol el 27 de gener passat.

La querella, que s’ha presentat aquest dimecres davant la sala penal del Suprem, destaca que el tribunal espanyol interpreta erròniament la doctrina europea quan afirma que malgrat no ser transparent, no és abusiva, ja que es tracta d’un índex oficial dels detalls del qual l’entitat financera no té obligació d’informar el client. A més, en una sentència posterior, del 15 de febrer, el Suprem va establir que la retirada del recurs de cassació pel consumidor no comportarà la condemna en costes en els litigis per IRPH per falta d’«interès casacional». I això suposa, afirma la querella d’Arriaga, incentivar de manera massiva tots els consumidors a no presentar recursos de cassació sobre l’IRPH, sense estudiar el cas concret tal com exigeix el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), cosa que implica un delicte de coaccions. Arriaga defensa que el tribunal ha comès prevaricació, dictant «a posta» unes sentències que perjudiquen prop d’un milió de consumidors, als quals se’ls escamotegen «més de 30.000 milions d’euros». Així mateix, critica que l’alt tribunal utilitzi arguments «genèrics i massius» en favor dels bancs, en comptes d’instar a estudiar cada cas de manera individual, com indica el TJUE.