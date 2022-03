La possibilitat de ressuscitar la connexió de gas amb França per augmentar l’autonomia energètica de la Unió Europea i rebaixar la dependència del gas rus, que ha començat a tenir un grau important de consens, no compta amb el suport francès. El país veí no és partidari de recuperar el projecte d’interconnexió MidCat, per enllaçar la Península Ibèrica amb el país gal, a través de Catalunya.

El Govern espanyol ha revifat aquesta idea, després que des del Ministeri d’Exteriors s’apuntés, abans fins i tot que el 24 de febrer Vladímir Putin envaís Ucraïna, que Espanya podia ser l’«alternativa» per proporcionar combustible. S’impulsava així de nou la idea de la interconnexió amb França, que permetria enviar a Europa el gas que Espanya rep directament d’Algèria i el que es pugui regasificar al nostre país, ja que hi ha set plantes per reconvertir el gas liquat, comprat a altres països i transportat amb barco fins als ports espanyols.

Inicialment, fins i tot el Ministeri de Transició Ecològica s’hi oposava, però el president del Govern, Pedro Sánchez, va assumir la proposta, amb la condició que ha acabat de convèncer la vicepresidenta tercera i ministra «verda» de l’executiu, Teresa Ribera, perquè canalitzés no només gas, sinó també una energia neta, com l’hidrogen verd.

Amb l’esclat de la guerra a l’est d’Europa i el debat obert sobre la necessitat de no ajudar Rússia a finançar el conflicte amb la compra de gas, l’oferta espanyola ha anat adquirint cada vegada més rellevància. Sánchez, en la visita recent a Letònia, va manifestar en una conversa informal amb periodistes que demanarà a Brussel·les que financi aquesta infraestructura.

Però el projecte no compta, en aquests moments, amb l’indispensable suport de França. Fonts de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), consultades per aquest diari, asseguren que davant «la crisi actual, a curt termini, òbviament, MidCat no és una solució ja que seria impossible preveure la posada en marxa abans del 2030», un argument que Espanya considera que no és del tot real. Segons l’opinió d’aquesta autoritat administrativa independent, que vetlla pel bon funcionament dels mercats del gas i l’electricitat a França, «Espanya ja té una capacitat d’exportació de gas al nord de 220 GWh/d amb la infraestructura actual».

Precisament la Commission de Régulation de l’Énergie i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) van tombar el gener del 2019 la proposta d’Enagás i la gala Teréga d’interconnexió per a la primera fase del MidCat pelr l’alt cost i falta de rendibilitat, malgrat que en aquells moments tenia el vistiplau de la UE. Altres fonts franceses consultades per aquest diari apunten precisament que el projecte no compta amb el suport de l’opinió pública a França, un país amb gran tradició ecologista, i també genera rebuig a les localitats frontereres que es veurien afectades per la infraestructura. A aquestes raons autòctones, hi afegeixen a més la reflexió que, la connexió amb Espanya no és realment una necessitat, ja que Europa pot proveir-se de gas, per exemple a través de barcos procedents dels EUA, que poden arribar fins al nord d’Alemanya, un dels països de la UE més dependents del combustible rus (60%).