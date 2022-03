El Consell de Ministres va donar llum verda ahir per crear un fons per finançar els ERTOs derivats de la guerra d’Ucraïna. El Govern fa un pas més perquè les empreses obligades a parar o suspendre part de les seves produccions a causa de les seqüeles del conflicte bèl·lic es puguin acollir a ajudes extraordinàries, tal com està contemplat en el Mecanisme RED, habilitat en la recent reforma laboral. Un cop creat el fons, ara l’executiu haurà de posar els recursos per omplir-lo i autoritzar quins sectors es podran beneficiar de les exoneracions de cotitzacions i prestacions d’atur. Al si del Govern encara estan definint quines empreses i de quines activitats es podran beneficiar dels ERTOs de la guerra.