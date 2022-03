La ministra de Transport, Raquel Sánchez, va anunciar aquest dimecres que el Govern actuarà amb fermesa per evitar que els transportistes que secunden l’aturada convocada per la Plataforma de Defensa del Sector del Transport de Mercaderies impedeixin que els altres puguin treballar, amb actes de «violència, força i coacció». «Actuarem amb més contundència», va dir la ministra, acompanyada pel secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz, en una jornada en què es van succeir els piquets violents en alguns punts i es van deixar notar els problemes de subministraments en l’alimentació i en la indústria.

La ministra va comparèixer davant els mitjans de comunicació en el Ministeri de Transports, aprofitant una aturada de la seva reunió amb el departament de mercaderies del Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), organisme que representa al 90% del sector, per abordar l’actual situació del sector del transport, marcada per l’encariment del combustible agreujat per la guerra a Ucraïna. Raquel Sánchez es va comprometre davant els representants del sector a «intervenir en el preu del gasoil» per aconseguir una rebaixa equivalent a la que estan adoptant països com França, Itàlia i Portugal. La rebaixa no serà de caràcter tributari, segons va explicar a El PERIÓDICO el president de CETM (integrada al Comitè Nacional), Ovidio de la Roza, al terme de la reunió, que es va prolongar durant més de nou hores. Tot i que els transportistes no van obtenir concreció per part del Ministeri sobre l’abast exacte de la rebaixa del preu del gasoil que es preveu adoptar en el Consell de Ministres del 29 de març, De la Roza va xifrar en uns 15 cèntims per litre l’estalvi propiciat als països de l’entorn, que podria servir com a referència.

En la reunió també van ser presents alts càrrecs de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. La ministra va llançar un missatge de «contundència» davant els piquets dels que secunden l’aturada indefinida per tercer dia consecutiu: «Estem adoptant mesures, a través de combois i altres mecanismes per poder assegurar que els transportistes que volen treballar puguin fer-ho», va dir Raquel Sánchez. «Aquest sector minoritari [per la Plataforma] té dret a parar i a formular les seves reivindicacions, però no a impedir el lliure exercici de la professió a la majoria dels transportistes, que volen continuar fent la seva feina», va afegir.

La CEOE alerta de «greus perjudicis»

La reunió va coincidir amb la tercera jornada de l’aturada indefinida al sector convocada per l’esmentada Plataforma, que assegura representar les mitjanes i petites empreses, que suposen el 85% del sector. La Plataforma, sense representació a l’òrgan de diàleg del sector amb l’administració –el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC)– justifica la convocatòria per la «gravíssima» situació del sector i unes condicions laborals «inadmissibles», a la qual cosa se suma l’alça del preu dels combustibles, accentuada per la invasió russa d’Ucraïna.

En la tercera jornada de l’aturada ja comencen a minvar les reserves de productes als mercats majorista. Especialment producte fresc. La gran patronal CEOE ha alertat dels «greus perjudicis en la cadena de subministraments» que les protestes i els talls de carretera poden causar en sectors com la indústria, el comerç i el sector agroalimentari.

Per la seva banda, les associacions empresarials que representen a la cadena de valor del gran consum (ACES, AECOC, ANGED, ASEDAS i FIAB) han sol·licitat formalment al Govern la seva col·laboració urgent per poder garantir el bon funcionament de la cadena de subministrament. Segons aquestes associacions, «l’actuació cada vegada més bel·ligerant dels convocants, amb bloquejos en ports, llotges, mercats majorista i centres logístics està començant a ocasionar importants problemes per a les empreses del sector, amb falta de subministrament en fàbriques, dificultat per proveir els punts de venda...».

La indústria làctia ha anunciat que pararà la seva activitat des d’aquest dijous, segons ha comunicat la Federació Nacional d’Indústries Làcties (Fenil). Els fabricants d’automòbils també n’estan començant a sentir els efectes. Ja s’ha vist obligada a parar la factoria Ford a Almussafes (València), així com la de Stellantis, a Vigo. Mercabarna va rebre aquest dimecres el 50% menys de vehicles amb peix i el 25% de fruites i verdures. A Mercamadrid només es descarrega la meitat de la mercaderia per segon dia consecutiu. L’Associació d’Exportadors de Peix ha demanat corredors per garantir el subministrament al mercat nacional i la llotja de la Corunya es troba al 20% de la seva activitat per la vaga de transportistes i l’amarratge de la flota. Són només exemples que mostren com l’aturada en el transport està afectant els subministraments bàsics, malgrat haver sigut convocada per una organització minoritària.

El Comitè Nacional –on sí que són representades organitzacions com com CETM, Fenadismer o Astic– es manté desvinculat de les aturades convocades per la Plataforma i considera que no és el moment de secundar-los, perquè –des del seu punt de vista– només serviria per desestabilitzar encara més la complicada situació per la qual travessa el sector. El Comitè Nacional va pactar amb el Ministeri de Transports el desembre passat una sèrie de mesures per millorar el sector, plasmades en un reial decret llei aprovat el passat 1 de març pel Consell de Ministres, que serà sotmès a votació aquest mateix dijous al Congrés dels Diputats.

L’aprovació d’aquest decret, juntament amb el compromís d’abaratir el gasoil i el d’aprovar una pròxima llei que prohibeixi treballar per sota dels costos són mesures que, des del punt de vista del Comitè Nacional, «donen resposta a la problemàtica que tenim en aquest moment al sector», va afirmar Ovidio de la Roza.

Una de les mesures incloses en aquesta norma, i que té una especial transcendència en aquests moments, ha sigut l’establiment d’una revisió obligatòria del preu del transport quan variï el preu del combustible des del moment de la contractació fins a la realització efectiva del transport i, a més, que estigui lligada als índexs que es publiquin a la pàgina web del Ministeri.