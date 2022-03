La primavera sempre és època de canvis i la llar no queda exempta. Una casa i la seva estètica també defineix a les persones que hi viuen i, escollir un estil que s’adapti a la personalitat de cadascú, pot fer de la llar un lloc més confortable i més càlid. Les noves tendències de decoració de la llar aposten per l’estètica nòrdica, el joc amb els colors, i la conjunció dels estils més clàssics amb allò més modern.

Una cuina d’estil nòrdic, un bany minimalista o fer canvis a les parets i els terres poden ser opcions per plantejar una reforma a casa. Porcelanosa, la marca que ofereix una gran varietat de productes ceràmics per la llar, és un dels millors espais a Girona on poder inspirar-se o escollir una idea.

La seva botiga, situada al carrer Barcelona 120-122, compta amb 600 m2 d’exposició amb diferents ambients que mostren les últimes tendències del sector de la decoració amb un concepte ‘lifestyle’. El tracte personalitzat, la qualitat, la constant innovació i els seus dissenys sostenibles són alguns dels al·licients de la marca.

Cuina de disseny nòrdic amb tons blancs i fusta

Les cuines són l’ànima de la majoria de llars. Més enllà de ser l’espai on preparar i menjar un bon tiberi, també són l’habitació on més relacions socials es produeixen a casa. Un bon disseny que la faci confortable i li doni calidesa, com és el cas del nòrdic, pot convertir la cuina en un espai ple de vida on compartir una bona estona en família

Els tons blancs i la fusta conjuguen a la perfecció. El blanc dona llum i amplitud a l’espai i la fusta dona un toc de calidesa que contrasta amb la fredor del blanc. Gamadecor, del grup Porcelanosa, compta amb algunes opcions atractives per transformar la cuina. Un ‘look’ amb el blanc predominant als mobles i un taulell fet amb Krion®, una superfície no porosa desenvolupada pel grup, molt similar a la pedra natural i càlida al tacte. Aquest material també és bacterioestàtic, és a dir, les bactèries no poden proliferar. Una opció que combina estètica i seguretat.

Una altra opció seria jugar amb una cuina predominantment de fusta de roure amb tocs blancs com, per exemple, un taulell marbrejat XTONE i alguns tocs negres.

El disseny nòrdic és la millor formula per convertir la cuina en un espai ple de senzillesa, funcionalitat i amb molta vida.

Aixetes negres al bany

Un gest tant simple com canviar les aixetes pot ser una molt bona opció per transformar el bany. El negre és un color neutre que conjuga a la perfecció amb altres tonalitats com el blanc, els grisos, els blaus i els beix, entre d’altres. La gama d’aixetes Noken de Porcelanosa compten amb uns dissenys que estan a la vanguardia i segueixen les últimes tendències de decoració.

Aquestes aixetes poden combinar a la perfecció amb banys amb un ‘total black’, un ‘total withe’ amb taulells blancs de marbre, o jugant amb la fusta. Aquesta última opció és elegant, ordenat i dona harmonia al bany. Es pot utilitzar paviment ceràmic inspirat en la fusta natural o, fins i tot, fer el mateix a les parets amb revestiments ceràmics d’inspiració fusta com ‘Liston Oxford Cognac’ i ‘Liston Madera Roble’ de Porcelona.

Les aixetes negres ja no són només un recurs pràctic, s’han convertit en una de les principals tendències que regnaran en el sector de la decoració.

Paviments amb personalitat

La personalitat d’una estància es defineix molt bé amb el seu terra o paviment. Escollir el que millor combini amb les parets i l’estil decoratiu de la casa fa que s’aconsegueixi un resultat d’allò més rodó. Les opcions són molt variades.

Un exemple són els terres hidràulics, una tendència constructiva del segle XX molt vinculada amb el modernisme que està renaixent. Ja sigui per la cuina, pel bany o pel menjador, són opcions molt resistents i que donen molta personalitat. Porcelanosa compta amb col·leccions ceràmiques que uneixen disseny artesanal amb dibuixos i estampats geomètrics, florals o asimètrics.

Pels que els hi agrada la fusta, però cerquen una opció més econòmica, els terres laminats de l'Antic Colonial que reprodueixen la fusta natural són la millor opció per qualsevol espai de la casa. Es posen molt fàcilment, són molt resistents i milloren l’estètica de l’espai.

Parets més vives

Les parets són, probablement, un dels elements més importants a l’hora de decorar una estància. Les noves tendències prioritzen el contrast i el joc entre tons més càlids i freds per davant dels clàssics llisos o els gotejats. Els papers pintats, els mosaics metàl·lics i els revestiments ceràmics també són les millors opcions.

Una habitació, per exemple, es pot potenciar amb peces ceràmiques d’imitació de pedra o fusta com per exemple amb ‘Marquina Black’ i ‘Blue Roma’ de XTONE, dues col·leccions disponibles a Porcelanosa que imiten el marbre o les pedres precioses, o cercar reproduir la calidesa de la noguera amb ‘Tanzania Almond’ de PAR-KER®, un material ceràmic inspirat en la fusta.

Els papers pintats donen un aire més modern i són més pràctics a l’hora de col·locar-los, estalviant els mals de cap que genera pintar. Escollir motius vegetals, geomètrics o abstractes com els ‘Skins Wallpaper’ de l’Antic Colonial pot ser una opció molt suggerent.