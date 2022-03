Mercadona ha pogut esquivar la «tempesta perfecta» desencadenada a finals de l’any passat en tancar un exercici en el qual va aconseguir unes vendes de 27.819 milions d’euros , la qual cosa suposa un increment del 3,3% respecte a 2020. A més, la companyia presidida per Juan Roig va aconseguir un benefici net de 680 milions; és a dir, un 6% menys que l’exercici precedent per l’augment dels costos energètics (+36%) i de les matèries primeres (+28%), especialment els olis, el sucre i els cereals, entre altres.

La companyia, segons Roig, ha conviscut en un escenari que era previsible» i amb la gestió de la COVID apresa i amb un 5% dels treballadors contagiats. I va decidir no traslladar als seus clients les pujades de costos derivats de l’increment de preus de les matèries primeres en origen, el transport i els preus industrials, que han tingut un impacte de 100 milions d’euros en el seu marge operatiu.

Matèries primeres

La cadena de distribució comercial líder a Espanya, que va crear 1.000 noves ocupacions el 2021, aconsegueix un nivell de negoci fins ara mai aconseguit en un exercici «molt difícil», va comentar Juan Roig en fer balanç de l’any en què va obrir 79 noves botigues, va tancar 58 i va reformar, 84.

En l’actualitat l’empresa posseeix un total de 1.662 supermercats entre Espanya i Portugal. Al país lusità segueix la seva expansió. «Uns altres a Europa hauran d’esperar», va puntualitzar. La firma també ha continuat amb la implantació de la nova secció «Llest per a Menjar» («Aviat a Menjar» a Portugal), la qual cosa li ha permès finalitzar l’exercici amb 825 botigues amb la nova secció.

Roig, durant la presentació dels resultats de Mercadona de 2021, va destacar que les empreses han de prendre decisions «impopulars en temps difícils, si bé els ingressos han de ser sempre superiors a les despeses».

Segons el seu parer, «no hi haurà problemes de subministraments en els supermercats perquè les cadenes alimentàries d’Espanya i Portugal són molt fortes», va indicar en referència a l’escassetat de matèries primeres després de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. Respecte al cost de les matèries primeres i als colls d’ampolla en les cadenes globals de logística, Roig va comentar que l’alta demanda d’oli de gira-sol o de farina pot considerar-se com a «acaparament» i que hi haurà mercaderies «més que suficient» en els pròxims temps.

Mercadona, que realitza el 85% de les seves compres a 1.500 proveïdors espanyols, va pujar els preus una mitjana del 2%, davant del 5% de l’índex general de la mitjana d’Espanya.

Vendes a través d’internet

En el seu compte d’explotació va reduir els resultats l’increment del sou d’un 5% als seus treballadors per a evitar la pèrdua de poder adquisitiu a la seva plantilla donada l’escalada de la inflació durant els últims mesos per l’impacte dels costos de l’energia.

Al canal «en línia» ja li surten els comptes. La companyia va generar unes vendes de 510 milions d’euros per internet durant el 2021 (un 40% més que un any abans) i ja és un «negoci rendible», segons Roig. Aquesta divisió ja té 1.600 treballadors i blocs logístics (que denomina «ruscos») per a vendre a través d’aquest segment de mercat a València, Barcelona i Madrid. El 2022 obrirà a Alacant i Sevilla. També té en fase de prova tres supermercats físics en els quals subministra comandes «en línia». «Estan en prova, ja veurem si això va a més», va indicar el màxim accionista de Mercadona.

L’empresa té previst invertir uns altres 1.100 milions el 2022 per continuar impulsant el seu pla estratègic de transformació. Aquests recursos es destinaran, principalment, a l’obertura de 68 nous supermercats, 58 a Espanya i 10 Portugal; a la reforma de 43 supermercats per a adequar-los al Nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8); i a la implantació de la nova secció de Llest Per a Menjar/Aviat a Menjar a uns altres 150 supermercats.

Per a tot això, la companyia crearà més de 1.000 llocs de treball estable i de qualitat el 2022, entre Espanya i Portugal. Roig va assegurar que, si no enguany, el següent, la companyia guanyarà en el negoci a Portugal, on el 2022 destinarà una inversió de 150 milions i obrirà 10 supermercats; a més, començarà a l’abril les obres del bloc logístic a Almeirim (Santarém), que serà el més gran de Mercadona al país i que s’inaugurarà el 2024, després d’una inversió de 180 milions.

El conegut empresari valencià va manifestar que «el 2022 el nostre pla d’inversió contínua. Continuarà sent un any molt difícil que superarem aplicant el nostre Model de Qualitat Total, que és el nostre far per a navegar per aquest escenari d’incertesa que estem vivint. Estic segur -va afegir- que amb l’esforç individual i col·lectiu dels 96.000, aconseguirem les metes que ens hem marcat».

Juan Roig i la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, la seva dona, han decidit reinvertir en la societat una part important dels dividends provinents de la seva participació a la companyia i del seu patrimoni personal.

En total, tots dos van destinar 100 milions d’euros en 2021 a diferents iniciatives (Emprenedoria, Formació, Esport, Entreteniment, Art i Cultura) que han canalitzat a través del «Projecte Llegat».