Seat va millorar el seu rendiment econòmic l’any passat, tot i que la crisi dels microxips va llastar les seves vendes i es va mantenir en números vermells. Sense que es revelés el resultat net, la companyia formada per Seat i Cupra va presentar pèrdues operatives per valor de 233 milions d’euros, cosa que suposa una pujada del 31,2% respecte al 2020. Segons les dades presentades pel Grup Volkswagen, les dues firmes van comptabilitzar 471.000 entregues, un 10,3% més, que van servir per generar 9.614 milions d’euros en ingressos, un 4,5% més. El consorci alemany celebra la recuperació de les vendes i l’important creixement de Cupra, però considera que la millora va ser «una recuperació incompleta», citant l’encariment de les matèries primeres i la crisi de proveïment de components com els llasts per a les ensenyes espanyoles. Així, el marge operatiu de Seat i Cupra va ser negatiu, del -2,4%, millorant des del -3,7% del 2020. El Grup Volkswagen ha presentat les xifres relatives al rendiment econòmic de les seves marques per a l’any 2021 després d’anunciar la setmana passada un benefici conjunt de 15.428 milions d’euros, un 74,8% més respecte al 2020. El grup alemany va vendre 8,88 milions d’unitats l’any passat, un 4,5% menys, però la reducció de costos i l’increment en les vendes de vehicles més cars, que permeten una rendibilitat més elevada, van permetre una pujada dels ingressos del 12,3% fins als 250.200 milions d’euros, deixant un benefici operatiu de 19.275 milions.