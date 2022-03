El tercer dia de l’aturada de transportistes comença a minvar les reserves dels majoristes, que davant la perspectiva d’incidències havien fet provisió les jornades prèvies de gènere. Si bé totes les fonts consultades del sector afirmen que «de moment» no hi ha un problema de subministraments, centres logístics com Mercabarna comencen a alertar que en els pròxims dies hi pot haver certa escassetat de determinats productes. Especialment producte fresc. Les protestes i els talls de carretera es continuen concentrant a les zones portuàries, reeditant el guió de la jornada de dimarts, segons apunten des del Servei Català de Trànsit.

A Catalunya les aturades s’han focalitzat a la Zona Franca, i han afectat les vies amb el port, i tant a la frontera com en altres punts logístics estratègics, com el CIM Vallès, no s’han produït afectacions i operen amb normalitat. A Tarragona també hi ha afectacions viàries i retencions, segons apunten des de Trànsit. «De moment no falten mercaderies, les empreses aguanten per l’estoc acumulat. Però si les aturades continuen poden faltar productes. Avui hi ha més piquets i alguns dels nostres associats estan evitant determinats serveis per evitar destrosses. Reclamem a l’Administració que actuï ja», afirmen des de la patronal catalana Transcalit.

A Mercabarna també estan notant les primeres afectacions després de tres jornades de protestes. Si bé els piquets no han impedit aquest dimecres l’accés de camions, fonts del mercat majorista de Barcelona expliquen que han arribat el 50% menys de vehicles amb peix i el 25% de fruites i verdures. Aquestes mateixes fonts matisen que aquest dimecres ha arribat menys producte perquè les empreses havien fet provisió de més gènere en els dies previs a les aturades i que «de moment» no hi ha problema de subministraments. Però també reconeixen que a finals de setmana si les aturades continuen pot haver-n’hi i productes frescos com els pebrots, les albergínies, el carbassó i les maduixes poden escassejar en els pròxims dies a causa de les protestes del sud del país. Altres focus logístics com Mercamadrid ja van registrar un dia abans la meitat de trànsit de mercaderies.