La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ha afirmat aquest dijous que el seu organisme podria crear noves eines per combatre un augment desigual de les primes de risc dels països de la zona euro si aquest es produeix com a conseqüència de la invasió d’Ucraïna i l’incipient enduriment de la política monetària. «Si és necessari, podem dissenyar i desplegar nous instruments per assegurar la transmissió de la política monetària a mesura que avancem en el camí de la normalització de la política, com hem demostrat en moltes ocasions en el passat», ha afirmat.

Davant la brutal escalada de la inflació i malgrat la guerra, l’autoritat monetària de la zona euro va anunciar la setmana passada un avenç al calendari previst per a la reducció de les seves compres de deute públic i privat, mentre va deixar la porta oberta a posar fi a les esmentades adquisicions i a aprovar «algun temps després» la primera pujada de tipus des del 2011. Aquesta estratègia podria provocar que les primes de risc (possibilitat d’impagament a ulls del mercat del deute públic d’un país respecte al d’Alemanya, considerat el més segur) creixessin més en els socis de l’euro amb unes finances públiques més fràgils, com Espanya. És una cosa que ja va passar en la crisi del deute del 2012 i, en menor mesura, al principi de la pandèmia el 2020. En unes jornades celebrades a Frankfurt, l’alta funcionària francesa ha reiterat que la «flexibilitat» és fonamental per garantir que la política monetària del BCE es transmeti «de manera uniforme» a tota la zona euro. «Amb condicions inicials divergents, els xocs exògens (com la covid o la invasió d’Ucraïna) poden afectar les economies de manera asimètrica. Si això condueix a la fragmentació financera, la transmissió de la política monetària pot veure’s interrompuda», ha reconegut. Per això, ha continuat, el consell de govern del BCE està «preparat per utilitzar una àmplia gamma d’instruments per fer front a la fragmentació, inclosa la reinversió de la nostra cartera en el marc del programa de compres d’emergència per la pandèmia (PEPP)». Al contrari que programes d’adquisició de deute anteriors, així, el PEPP permetia al BCE centrar durant un temps les compres als països on més s’apugessin les primes de risc, una cosa que també pot fer amb la reinversió dels bons que vagin vencent. I si amb això no n’hi ha prou, ha afegit, es podrien crear noves eines. Màxima incertesa Lagarde, així mateix, ha reiterat els missatges que va llançar dijous passat: la inflació se situarà aquest any al 5,1% de mitjana en l’escenari central del BCE, però podria superar el 7% en l’escenari advers. Davant aquesta situació, el banc central de l’euro ha decidit accelerar la reducció de compres de deute, els posarà fi en el tercer trimestre si es compleixen les seves previsions d’inflació i «algun temps després» encara indeterminat començaria una pujada «gradual» dels tipus. No obstant, també podria canviar totalment de plans si la guerra trastoca l’evolució esperada dels preus. «La política monetària s’enfronta avui a un nou desafiament. Estem cada vegada més segurs que la dinàmica de la inflació a mitjà termini no tornarà al patró que vèiem abans de la pandèmia. Però necessitem manejar un xoc que, a curt termini, empeny la inflació per sobre de la nostra meta i redueix el creixement», ha justificat.