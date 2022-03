L’Ibex 35 aconsegueix conquerir la barrera dels 8.400 punts. El selectiu espanyol ha avançat un 0,38% en la sessió d’aquest dijous, després de la pujada de tipus per part de la Reserva Federal (Fed) dels Estats Units i en un context que continua marcat per l’evolució del conflicte a Ucraïna, amb el cru de nou a l’alça. El mercat de les grans cotitzades ha tancat en els 8.412 punts, amb Cellnex (+4,33%), PharmaMar (+2,42%), Repsol (+2,35%), Ferrovial (+2,3%) i Acciona (+2,25%) al capdavant dels ascensos. Al contrari, en el terreny negatiu han destacat les caigudes d’IAG (-2,73%), Sabadell (-2,38%), Siemens Gamesa (-2,03%), Inditex (-1,5%) i BBVA (-1,49%).

Els analistes de Renta 4 assenyalen que, malgrat els «rumors» d’un acostament en les negociacions entre Ucraïna i Rússia per a un alto el foc a Ucraïna després de la invasió russa, «els atacs russos van continuar i fonts ucraïneses atribuïen la visió més positiva de Rússia en les negociacions a un intent de frenar el negatiu impacte de les sancions d’Occident sobre la seva economia».

D’altra banda, el Ministeri de Finances de Rússia ha informat de l’execució de l’ordre per fer front al pagament del cupó dels seus eurobons per un import de 117,2 milions de dòlars (105 milions d’euros), el venciment del qual estava fixat per a aquest dimecres i que, si no es realitza a l’expirar el període de gràcia de 30 dies, suposaria el primer impagament del deute rus denominat en divises des del 1918.

Quant a la política monetària, indiquen que la Fed es va mostrar ahir «més agressiva de l’esperat. A més d’apujar els tipus 25 punts bàsics, ha accelerat les pujades previstes per al 2022, «malgrat que part dels inversors esperaven un to més suau davant els actuals riscos de creixement».

A Espanya, el Tresor Públic ha col·locat aquest dijous 5.601,7 milions d’euros en una nova subhasta de bons i obligacions de l’Estat, una mica per sobre del rang mitjà previst, i ho ha fet pagant més als inversors pel bo a 3 anys i les obligacions a 10 anys.

En aquest escenari, la resta de borses europees ha presentat un comportament mixt, amb pujades a Londres (+1,25%) i París (+0,36%) i retrocessos a Frankfurt (-0,36%) i Milà (-0,66%).