La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha admès que l’efecte de la guerra de Vladímir Putin contra Ucraïna ja està tenint efecte en el proveïment d’alguns sectors econòmics. Malgrat que el Govern de coalició ha decidit aguantar fins al 29 de març per prendre mesures, a l’espera de les decisions que adopti el Consell d’Europa, la ministra de Treball ha reconegut que la pujada en els preus de l’energia està dificultant l’activitat econòmica i condueix a un escenari «complex».

«No podem obviar que la pujada dels preus de l’energia contagia tota l’economia i que un impacte que sigui fort en l’economia i l’ocupació», ha dit Díaz en una entrevista a RNE aquest dijous. Tot seguit ha puntualitzat que encara no disposen de dades per observar l’afectació a l’ocupació, però que sí que han observat com «hi ha sectors en els quals no hi ha subministraments, en què l’impacte dels preus de l’energia està dificultant l’activitat».

Tant el president del Govern, Pedro Sánchez, com el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, van assegurar aquest dimecres que l’Executiu prendrà mesures per abaixar el preu de la gasolina, la llum i el gas, tot i que en cap moment van explicar com ho faran. A la Moncloa prefereixen esperar al Consell Europeu que se celebrarà els pròxims dies 23 i 24 de març per, en funció de les mesures que s’adoptin, modular la resposta del Govern.