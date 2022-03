Fundació Eurofirms ha aconseguit fer 700 insercions de dones amb discapacitat a tota Espanya des de març de 2021 quan va posar en marxa el Repte 8M. L’objectiu del repte engegat per l’entitat de la firma de recursos humans amb seu a Cassà de la Selva és acompanyar aquest col·lectiu al llarg d’un procés d’orientació, capacitació i empoderament, amb el propòsit de millorar la seva ocupabilitat fins a aconseguir seva incorporació laboral. En aquest temps, més de 250 empreses s’han sumat a la iniciativa, en la qual també han col·laborat més de 130 voluntaris. Els sectors amb més insercions de dones amb discapacitat han estat els d’alimentació (263 contractes), serveis a empreses (217) i telecomunicacions (214). Per comunitats, destaquen les contractacions realitzades a Catalunya (233) i a Madrid (129). A Espanya hi ha 1.876.900 persones amb discapacitat en edat laboral, de les quals 809.000 són dones, el que representa el 2,7% de la força laboral del país i, no obstant això, només el 16% té una feina.