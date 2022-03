La indústria làctia espanyola suspendrà avui la seva activitat transformadora a conseqüència de la vaga de transports que es ve desenvolupant en els tres últims dies. Les fàbriques han vist interromput el subministrament dels inputs necessaris per a l’elaboració de productes lactis i també el trasllat del producte acabat a les cadenes de distribució, per la qual cosa «s’ha anul·lat la capacitat d’envasament i d’emmagatzematge i gestió d’un aliment altament perible i essencial per al consum diari», segons va informar la Federació Nacional d’Indústries Làcties (Fenil) en un comunicat. Les indústries làcties tenen un volum de negoci de més de 9.500 milions d’euros a l’any, un 2% de la producció industrial de tot el país, i ocupen més de 30.000 pesones.