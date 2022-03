El tercer dia de l’aturada indefinida de transportistes convocada per la Plataforma per la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional va dificultar l’arribada de productes als punts majoristes d’arreu del país. A Girona això es va traduir en una aturada en sec de l’arribada de productes procedents del sud d’Espanya com ara els cítrics de València o les hortalisses d’Almeria.

La presidenta de Mercagirona, Dolors Núñez, va explicar que ja tenen escassetat de taronges valencianes i del ventall de productes de l’horta andalusa, sobretot mongetes, alberginies, pebrots i tomàquets. «Dilluns i dimarts vam anar trampejant, però ahir en aquests llocs no van ni collir». Mercagirona compta amb estocs limitats, i ja ha fet plans de contingència per evitar que clients seus com ara escoles o residències es quedin sense producte fresc. En aquest sentit, va explicar que mercats, restaurants i altres establiments ja li han fet arribar la seva preocupació per la manca de productes.

Mercabarna també va alertar que en els pròxims dies pot hi pot haver una certa escassetat de determinats productes, especialment de frescos. I la gran patronal CEOE va avisar dels «greus perjudicis en la cadena de subministraments» que les protestes i els talls de carretera poden causar en sectors com la indústria, el comerç i el sector agroalimentari. Les protestes es van continuar concentrant en les zones portuàries, reeditant el guió de la jornada del dimarts, segons van apuntar des del Servei Català de Trànsit. L’aturada també va provocar que molts conductors que no són de la plataforma convocant decideixin aparcar els camions per evitar cues i piquets.

L’avís del Govern

Per la seva banda, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, va anunciar ahir que el Govern actuarà amb fermesa per a evitar que els transportistes que secunden l’atur convocat per una plataforma «minoritària» del sector impedeixin que els altres puguin treballar, amb actes de «violència, força i coacció». «Actuarem amb major contundència», va dir la ministra, acompanyada pel secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz. La ministra, que es va reunir amb representants del Departament de Mercaderies del Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), va voler llançar un missatge de «contundència» davant dels piquets: «estem adoptant mesures, a través de combois i altres mecanismes per a poder assegurar que els transportistes que volen treballar puguin fer-ho», va dir.