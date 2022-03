El Govern va garantir ahir que «la gasolina, la llum i el gas» estaran més barats a partir del dia 29 d’aquest mes, encara que no va concretar com ho aconseguirà. La raó que esgrimeix per a evitar prendre mesures ja, com li reclamen el PP i Ciutadans, és que vol esperar al Consell Europeu dels dies 24 i 25 a Brussel·les. En aquest conclave, la Moncloa confia que es modifiqui l’actual sistema de fixació de preus, que obliga a pagar les diferents fonts d’energia igual que la més cara (en aquest cas, el gas rus). Aquesta petició espanyola es va plantejar al juliol, però va caure e l’oblit. Ara, amb la guerra a Ucraïna llançada per Vladimir Putin, l’impacte en els preus ha estat major a França i Alemanya i la Moncloa és optimista.

Si l’executiu espanyol aconsegueix el seu propòsit, considera que els efectes en l’economia serien tan importants que no seria necessari prendre altres mesures per a mitigar l’alça de preus, com a ajudes directes a les famílies o l’aprovació de rebaixes substancials dels impostos. Per a aconseguir el seu objectiu de deslligar el preu de la llum del gas, Sánchez va començar ahir a Eslovàquia una gira que el portarà en els pròxims dies a Romania, Itàlia, Alemanya i Irlanda. Aquest argument d’esperar a Brussel·les, no obstant això, no convenç al PP ni tampoc a Ciutadans, que exigeixen al Govern que prengui mesures ja de manera urgent, entre altres retallar l’IVA de la gasolina. En els últims dies, Holanda i Bèlgica han baixat els impostos als combustibles. Segons fonts de l’executiu comunitari, la Moncloa no necessita l’autorització prèvia de la Comissió Europea per a aplicar una rebaixa, informa Silvia Martínez. Així li ho van dir també PP i Ciutadans a l’executiu en la ronda de contactes que van mantenir en el Congrés ahir. També va passar per la sala el PNB. Vox va declinar participar i la resta de grups el faran els pròxims dies. Reunió amb el PP Per part del Govern van acudir les tres vicepresidentes, Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera, i el ministre de Presidència, Félix Bolaños; i, en el cas del PP, la portaveu, Cuca Gamarra, i quatre diputats més de la direcció del grup parlamentari. «No s’han cobert les expectatives. Volem immediatesa i concreció», va denunciar Gamarra. Bolaños va assegurar que el Govern és «plenament» conscient de «quant costa omplir el dipòsit de gasolina i tenir la casa calenta», però va insistir en la necessitat d’esperar que passi la cimera de Brussel·les, fet que va recalcar també Sánchez en la roda de premsa que va oferir amb el primer ministre croat, Andrej Plenković. Preguntat si podrà vèncer les reticències alemanyes a la seva proposta, Sánchez va respondre que cal esperar a la reunió que mantingui amb el canceller, Olaf Scholz, demà. Gamarra va explicar que va proposar baixar l’IVA del 21% al 4% a la gasolina i el gasoil i retallar l’impost especial d’hidrocarbursi la despesa pública i eliminar ministeris i evitar que l’actualització dels salaris a l’IPC comporti pujar de tram en l’IRPF. Tot i el xoc d’inici amb l’executiu, la coordinadora general del PP no va descartar donar el seu suport al pla del Govern el dia 29, perquè el seu partit «prevaldrà el conjunt» de les iniciatives.