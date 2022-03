El BBVA ha registrat un increment de les dades de facturació de les seves assegurances de salut. A Girona aquest volum de primes va augmentar l’any passat, un 19.9% en consonància amb la mitjana catalana.

En aquesta línia, la priorització de la salut per part dels particulars i autònoms ha impulsat la contractació d’assegurances de salut des de la web i l’aplicació mòbil de BBVA a Catalunya. Durant el 2021, les altes per aquests canals van augmentar prop d’un 50% respecte a l’any anterior. El creixement total de les noves pòlisses de salut contractades a Catalunya –digitals o no– va superar el 40% l’any passat. Aquest percentatge se situa per sobre del creixement del conjunt d’Espanya, que va ser d’un 33,2%. Aquesta acceleració de l’activitat asseguradora es recolza en una proposta d’assegurances de salut que BBVA ofereix als clients particulars, autònoms i pimes.