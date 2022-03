Quan han passat quatre anys des de la matriculació d’un vehicle, aquest ha de passar l’anomenada inspecció tècnica de vehicles (ITV), un requisit indispensable per poder circular i que s’haurà de superar anualment una vegada superi els 10 anys.

Després de demanar la cita prèvia és el moment que els mecànics especialitzats del centre de la inspecció tècnica de vehicles que hàgim escollits examinin al detall cada part del cotxe perquè aquest sigui apte per a la circulació. Des dels llums fins als pneumàtics, tot ha d’estar en ordre per aconseguir l’adhesiu i així poder circular en regla durant dos anys més.

A l’hora de passar-la, molts conductors acudeixen amb els nervis de saber si la passaran o no. Els tècnics de les estacions comproven a fons el vehicle i tots els seus sistemes, ja sigui des de la carrosseria o la suspensió, fins als pneumàtics.

Testimoni MIL

Ara, alerten que els vehicles matriculats des del 2008 que acudeixin a la inspecció amb un dels testimonis encesos fallaran directament la prova. «Que un vehicle matriculat a partir del 2008 tingui encès el testimoni MIL es considera un defecte greu i, per tant, no passarà l’ITV. La raó, que presenta condicions inadequades per a l’assaig. «El Manual de Procediment [d’Inspecció d’Estacions ITV] diu el següent [a la pàgina 125]: L’indicador MIL s’apaga després de la revisió del sistema. Aquesta comprovació s’ha d’efectuar únicament a vehicles matriculats a partir de l’1/1/2008. Per tant, no es realitza vehicles anteriors a aquesta data», afirmen des de la Conselleria d’Hisenda i Finançament Europeu de la Junta d’Andalusia.

La finalitat de l’ITV és vetllar perquè tots els vehicles en circulació estiguin en bon estat i certificar que compleixen les normes de seguretat i la normativa d’emissions aplicable segons el seu tipus i edat. Al ser un tràmit obligatori, les autoritats podran procedir a sancionar el conductor amb una multa si no se circula amb l’ITV passada i al dia.

Però portar l’ITV caducada o no superar-la no són les úniques pràctiques relacionades amb la inspecció tècnica de vehicles sancionables pels cossos de seguretat. Aquestes són els cinc tipus de multes que tenen l’ITV com a protagonista:· En cas de circular sense l’ITV o amb l’ITV caducada, la sanció econòmica serà de 200 euros, que es reduiran a la meitat amb pagament immediat.

· En cas de circular després d’intentar passar la inspecció i sortir amb resultat desfavorable la sanció és la mateixa: 200 euros o 100 amb pagament immediat.

· Si se circula després de passar l’ITV com a negativa, la multa arriba als 500 euros, sense possibilitat de reduir la quantitat amb pagament immediat.

· Circular amb l’ITV aprovada però sense enganxar l’etiqueta corresponent al parabrisa és una pràctica sancionable amb un import de 80 euros.· Circular amb l’adhesiu de l’ITV en un cotxe que no l’ha superat serà considerat un delicte d’ús de certificació falsa. La sanció no està definida, però el Tribunal Suprem va confirmar una condemna de multa de 720 euros per aquest fet a un conductor que portava l’adhesiu de l’ITV conforme l’havia passat i que tenia data de validesa fins al 2019 quan el cotxe tenia l’ITV caducada des del maig del 2016. L’alt tribunal va resoldre amb aquesta confirmació una qüestió que havia generat dubtes davant les resolucions, en ocasions contradictòries, de diverses audiències provincials. El Suprem va confirmar que el procés de certificació i control correspon a l’administració pública, per la qual cosa qualsevol reproducció o manipulació de les etiquetes de l’ITV, així com el seu ús no autoritzat, és constituent de delicte.