La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va afirmar que els governs d’Espanya i Portugal tenen previst presentar una proposta conjunta a la resta de socis europeus per a limitar el preu del megawatt hora MWh en el mercat majorista a 180 euros/Mwh.

El preu màxim de 180 euros/MWh era una referència que existia a la regulació espanyola i portuguesa fins que el 2019 una directiva europea va prohibir mantenir topalls a les ofertes de les empreses elèctriques en el mercat majorista.

Per aquest motiu, en declaracions a Onda Cero recollides per Europa Press, la ministra va considerar que, si amb prou feines fa dos anys «semblava una bogeria a la qual mai s’arribaria i avui està àmpliament superada», és «poc discutible que ha de ser el topall màxim que hem d’acceptar en el nostre mercat».

En aquest escenari, va insistir que el Govern està esperant a prendre mesures fins que tingui la resposta de la Comissió Europea, alguna cosa que pot ser vist com «una oportunitat per a construir més Europa», si bé va assenyalar que donarà una «resposta nacional» per a desacoblar el gas del mercat elèctric si la Unió Europea es retarda.

I si la UE no «està a l’alçada»?

«Nosaltres creiem que és una decisió europea perquè la regulació és europea, el que passa és que l’anàlisi de la situació econòmica i de la necessitat de protegir els nostres ciutadans i indústria ens porta a plantejar-nos com a Govern a prendre decisions per a protegir l’interès nacional en el cas que Europa no estigui a l’alçada en la mena de mesures que s’adoptin», va assegurar.

En aquest sentit, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va afirmar que aquesta anàlisi política està feta.

«Creiem que és capital construir Europea també en l’àmbit de l’energia, però si la Unió Europea es retarda haurem de donar un resposta, encara que sigui sobre una base estrictament nacional, perquè la societat no pot esperar», va assenyalar la ministra, qui va precisar que aquesta resposta hauria de ser concertada amb Portugal perquè és un únic mercat elèctric.

La vicepresidenta tercera va insistir, no obstant això, que el Govern està treballant en una resposta europea, per la qual cosa va considerar «capital» que al Consell Europeu del 24 i 25 de març hi hagi no només una orientació, sinó també unes decisions «el més operatives, immediates i eficaces possibles».

D’altra banda, el Govern de la Generalitat va enviar ahir una carta a la secretaria d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, reclamant una rebaixa dels impostos que s’apliquen als combustibles. En la missiva també es proposa crear un fons per compensar els efectes que està tenint l’escalada dels preus dels carburants en el transport públic.

«Ja triguen a prendre una decisió sobre les mesures en la rebaixa dels preus dels preus dels carburants i el preu de l’energia que paguen els ciutadans i el sistema productiu», va lamentar el vicepresident català, Jordi Puigneró, en declaracions a la premsa des d’Olot. «Això és inassumible a mig i llarg termini i s’han de prendre decisions ja», va resumir.

Escenari incert

En la missiva, l’executiu alerta de l’escenari «incert» causat per l’increment «excepcional» del cost dels combustibles. Així mateix, recorda que la pandèmia de coronavirus ha reduït el nombre de persones que fan servir el transport públic, aprimant-ne així els ingressos sense que els operadors puguin retallar la seva oferta per compensar-ho.

«Davant la gravetat de la situació us demanem l’adopció de mesures per contenir aquest increment, o bé mitjançant la reducció de la pressió impositiva sobre el combustible, de manera similar a la que es va fer al seu moment amb l’increment de l’energia elèctrica, o mitjançant altres fórmules», apunta la carta dirigida al govern de l’Estat i firmada pel secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín.

Des de la Generalitat afegeixen que en l’actual context de lluita per la sostenibilitat és necessari promoure el transport públic sense que el seu finançament depengui de les tarifes que es cobren als usuaris.