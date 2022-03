Les dades d’exportacions de gener de 2022 ha agreujat el canvi de tendència que fa mesos que es va produint a les comarques gironines. La Xina ja no vol més porc de fora i això ha acabat amb el «boom» de vendes iniciat el 2019, gràcies al qual la indústria càrnia gironina ha viscut una etapa daurada que li ha permès navegar amb el vent a favor fins i tot en les condicions adverses de la pandèmia.

Les darreres xifres presentades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme corresponents al gener de 2022 constaten una patacada de proporcions èpiques de les vendes de carn a l’estranger (principalment a la Xina), que ha passat dels 152,8 milions de fa un any, als 55,4 milions d’aquest gener.

Aquesta és la facturació de productes carnis més baixa que les companyies de la província han fet des del 2008. El gegant asiàtic ha passat de comprar porc per valor de 86 milions d’euros, a adquirir-ne per només 6,9 milions.

Males notícies

Aquesta és una mala notícia per al sector agroalimentari gironí, motor tradicional de les exportacions de la província. La davallada llasta el conjunt de les vendes de la província, que durant el primer mes del 2022 va exportar producte per valor de 434,5 milions d’euros, una altra xifra que confirma la fi de la febre de l’or porcina dels darrers anys. Ja encadena dos mesos seguits per sobre dels 500 milions exportats, i ha registrat un descens del 6,8% respecte el mateix mes de l’any anterior.

La bona notícia la posa el sector químic gironí, un dels altres puntals de les exportacions, que va col·locar productes a fora per valor de 101 milions d’euros, un 25,4% més que fa un any.

A nivell català, les exportacions van sumar 6.088,5 milions d’euros durant el gener, xifra que suposa un increment del 16% en comparació amb el mateix mes del 2021. A més, en relació al gener del 2020, pocs mesos abans de la pandèmia, les vendes a l’estranger suposen un 1,5% més, ja que aleshores van arribar als 5.994,6 milions d’euros. Segons el Ministeri, les exportacions catalanes representen el 23,8% del total de vendes de l’Estat a l’exterior, que en total van sumar 25.542,6 milions d’euros, un 24,6% més que el 2021. Per sectors, el químic va ser el més exportador durant el gener passat, amb 2.155,6 milions d’euros, un 41,8% més que el mateix mes del 2021.

Béns d’equip

A continuació, es van situar els béns d’equip, amb 931,9 milions d’euros un 5,9% més; sobretot per l’impuls del material del transport de carretera i per maquinària. En canvi, el sector de l’alimentació, begudes i tabac, va exportar per valor de 703,7 milions d’euros, un 13,6% menys, per la caiguda de les vendes de productes carnis i de fruites i hortalisses, en consonància amb el que ha passat a Girona.

De la mateixa manera, el sector de l’automoció, que representa el 9,3% del total exportat, va patir una caiguda del 22,5% de les exportacions respecte el gener del 2021. Amb relació al desembre, quan es va certificar que Catalunya tancava l’any amb unes xifres d’exportacions històriques, les vendes a l’estranger van caure un 9%.

El creixement de les exportacions catalanes, però, va ser 8,6 punts per sota de la taxa de variació espanyola (24,6%).