Un total de 23.598 efectius de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional participen en els dispositius dissenyats pel Ministeri de l’Interior per a garantir el proveïment de productes essencials i el dret al treball dels transportistes que no secunden la vaga. Fonts d’Interior van indicar que hi ha desplegats per tota Espanya 16.476 guàrdies civils i 7.122 policies nacionals als quals se sumen efectius d’Ertzaintza, Mossos d’Esquadra i la Policia Foral de Navarra. Amb aquest desplegament Interior pretén reforçar la seguretat en les plataformes logístiques de tot el país.