El Tribunal Suprem ha fixat que posar l’adhesiu de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) en un cotxe que no l’hagi superat és delicte d’ús de certificació falsa. En una sentència l’alt tribunal resol una qüestió que havia sigut resolta de manera contradictòria per diferents audiències provincials.

Així cita una sentència de l’Audiència d’Astúries que va considerar que l’adhesiu de la ITV constituïa document oficial i una altra de la de Las Palmas que entenia que era un certificat i en els dos casos coincidien que el seu ús per qui no estava autoritzat per a això era delicte de certificació falsa.

Per contra, l’Audiència de Barcelona va afirmar que l’adhesiu de la ITV té la naturalesa de mer instrument distintiu o marca facilitadora del control policial per la qual cosa l’ús dels adhesius legítims per qui no estigui autoritzat per a això no està integrat al concepte de document, despatx o certificació a què es refereix l’article 400 bis del Codi Penal.

L’Audiència barcelonina va concloure que tan sols la fitxa o la targeta ostenta el caràcter de document oficial, però no el distintiu, per la qual cosa creia que la seva col·locació era sancionable per via administrativa i no penal.

El Suprem destaca que el procés de certificació i control correspon a l’Administració pública per la qual cosa qualsevol reproducció o manipulació d’aquests marcadors o la utilització no autoritzada dels segells legítims s’integra a la finalitat probatòria que s’assigna al distintiu original i adquireix el seu ple significat, per la qual cosa s’enquadra plenament en el Codi Penal.

A més, recorda que «la directiva europea relativa a les inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles de motor i dels seus remolcs equipara la capacitat demostrativa que correspon al certificat de superació de la ITV amb els segells adhesius que específicament es registrin per a aquesta funció en el que fa referència al fet d’haver-se superat la prova».

En el cas concret que dona lloc a aquesta sentència l’alt tribunal confirma una condemna de multa de 720 euros per delicte d’ús de certificat fals imposada al propietari d’un turisme que portava enganxat a la lluna davantera un adhesiu de la ITV que tenia com a data de validesa setembre del 2019 quan el vehicle tenia caducada la inspecció tècnica des del 5 de maig del 2016.

Segons la sentència d’un Jutjat de Jerez de la Frontera, confirmada per l’Audiència de Cadis i ara pel Suprem, l’acusat, «amb una finalitat falsària i per tal de no ser sancionat per tenir la ITV caducada, fent ús d’un document autèntic sense ser el seu legítim titular va procedir a enganxar al seu vehicle l’adhesiu sense correspondre al seu cotxe».

El condemnat va recórrer al Suprem al·legant que la seva conducta no constituïa delicte al considerar que l’adhesiu indegudament adherit ni era un document oficial ni una certificació que justifiqués l’aplicació de l’article 400 bis del Codi Penal.